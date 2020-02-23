Состоялась последняя гонка чемпионата мира по биатлону: где Украина

Мужским масс-стартом на 16 км в итальянском Антхольце завершился 54-й чемпионат мира по биатлону.

Изначально Украина была представлена лишь Дмитрием Пидручным, однако в последний момент россиянин Александр Логинов, которого накануне допрашивала местная полиция, отказался от участия, отдав место Артему Приме.

Наши соотечественники не смогли продемонстрировать точную стрельбу, завершив гонку на границе двадцатки. Прима сделал три неточных выстрела и финишировал 20-м, а Пидручный промахнулся 4 раза и завершил выступление на 23-й позиции. Всего стартовало 30 участников.

Результаты чемпионата мира по биатлону

Новости Пидгрушную наказали на чемпионате мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х6 км.

Ранее гостиничные номера биатлонистов сборной России в Италии, где проходит чемпионат мира, в субботу, 22 февраля, обыскала местная полиция.

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