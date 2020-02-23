Главная Новости
23 февраля • обновлено в 17:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Состоялась последняя гонка чемпионата мира по биатлону: где Украина

1.3т
Читать материал на украинском

Мужским масс-стартом на 16 км в итальянском Антхольце завершился 54-й чемпионат мира по биатлону.

Изначально Украина была представлена лишь Дмитрием Пидручным, однако в последний момент россиянин Александр Логинов, которого накануне допрашивала местная полиция, отказался от участия, отдав место Артему Приме.

Наши соотечественники не смогли продемонстрировать точную стрельбу, завершив гонку на границе двадцатки. Прима сделал три неточных выстрела и финишировал 20-м, а Пидручный промахнулся 4 раза и завершил выступление на 23-й позиции. Всего стартовало 30 участников.

Результаты чемпионата мира по биатлону

Результаты чемпионата мира по биатлону

Новости
Пидгрушную наказали на чемпионате мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х6 км.

Ранее гостиничные номера биатлонистов сборной России в Италии, где проходит чемпионат мира, в субботу, 22 февраля, обыскала местная полиция.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Хуберт Хуркач
VS
Александр Бублик
Победа Александра Бублика с форой в +2,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Роберто Баутиста-Агут
VS
Ян-Леннард Штруфф
Победа Роберто Баутиста-Агута со счетом 2:0
1.83 Сделать ставку
Николоз Басилашвили
VS
Ричардас Беранкис
Победа Николоза Басилашвили с форой в -2,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Гаэль Монфис
VS
Мартон Фучович
Победа Гаэля Монфиса с форой в -3,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Новак Джокович
VS
Малик Жазири
Победа Новака Джоковича с форой в -7,5 гейма
1.81 Сделать ставку
Михаил Кукушкин
VS
Карен Хачанов
Победа Михаила Кукушкина с форой в +3,5 гейма
1.97 Сделать ставку
Ливерпуль
VS
Вест Хэм
Победа Ливерпуля с форой (-2)
1.76 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Унион
Победа Айнтрахта
1.94 Сделать ставку
Перуджа
VS
Эмполи
Инд. тотал Эмполи больше 1
1.76 Сделать ставку
Ризеспор
VS
Истанбул Башакшехир
Ризеспор не проиграет
1.74 Сделать ставку