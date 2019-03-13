Мужская гонка чемпионата мира по биатлону завершилась драмой: где Украина

Украинские биатлонисты не смогли побороться за высокие места в индивидуальной гонке на чемпионате мира, который в эти дни проходит в шведском Эстерсунде.

Наша команда, за которую бежали Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Виталий Труш, показала просто ужасающую точность при стрельбе. На четверых "желто-синие" допустили шокирующий 21 промах.

Невероятно, но лучшим в составе нашей сборной оказался дебютант Виталий Труш. С двумя неточными выстрелами на четырех огневых рубежах он вошел в топ-60 финишного протокола.

Победителем же мужской "индивидуалки" стал немец Арнд Пайффер, который "привез" пелотону более минуты. Борьба же за "серебро" вышла очень драматичной: норвежец Тарьей Бе упустил преимущество и на четыре десятых секунды отстал от Владимира Илиева из Болгарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонистки показали феерический результат в индивидуальной гонке чемпионата мира по биатлону.

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