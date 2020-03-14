Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная призналась, что на финиш Кубка мира ей не хватает сил.

Елена Пидгрушная biathlon.com.ua

"Бежать еще гонки не готова абсолютно. Сейчас уже четко сказывается то, что у меня летом не было той подготовки, которая должна была быть, и вот скоростной выносливости под конец сезона мне не хватает. Я уже мучаюсь каждый старт, понимаю, что не смогу помочь команде", – цитирует Пидгрушную biathlon.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена неудачно выступила в спринтерской гонке 8-го этапа Кубка мира по биатлону, которая завершилась накануне.

Напомним, что этот этап завершится досрочно гонками преследования. IBU принял решение отменить эстафеты.

12 марта из-за пандемии коронавируса власти Осло приняли решение отменить заключительный, 9-й этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта.

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