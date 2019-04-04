"Можем попрощаться": Пидручный дал смелый прогноз на будущее Фуркада

Недавний лидер мирового биатлона Мартен Фуркад провалил завершившийся сезон, заняв в общем зачете лишь 12 место.

Фуркад не только выпал из топ-10, но и не взял на чемпионате мира в Эстерсунде ни одной медали, что удалось украинцу Дмитрию Пидручному. В интервью OBOZREVATEL Пидручный удивляется такому регрессу именитого француза и вполне реально допускает завершение его карьеры в следующем сезоне при нескольких условиях.

"В прошлом сезоне Фуркад хорошо конкурировал с Йоханнесом Бе, они были почти наравне, и судьба Большого глобуса решалась фактически до последнего. Однако сейчас Фуркад вообще провалил сезон и стал "среднячком", и Йоханнес доминировал сам", — говорит Пидручный.

"Что случилось? Возможно, Фуркад в общем потерял мотивацию или, может, болел много по ходу сезона. На такой спад обычно влияет много причин. С одной стороны странно, что "вчерашний" лучший биатлонист планеты опустился до такого уровня. Помню, как он специально пропускал этапы Кубка мира, чтобы подготовиться к ЧМ, но это ничего не дало. Удивительно, что увеличенная подготовка к чемпионату мира за счет пропусков гонок Кубка мира не помогла ему", — проанализировал ситуацию Дмитрий.

Мартен Фуркад

Провал Фуркада немало связывается с его состоянием здоровья, может исправиться уже в следующем сезоне. Большинство болельщиков еще ожидают возвращения Мартена на вершину мирового биатлона, но Пидручный не спешит с такими прогнозами.

"Думаю, здесь еще вопрос, вернется ли вообще Фуркад на уровень сборной Франции, чтобы конкурировать с тем же Фийоном-Майе и другими. Если он не подтянется на этот уровень и не вернет стабильность, следующий сезон вполне реально может стать последним для него", — считает Пидручный.

Наивысшее достижение 30-летнего Фуркада в этом сезоне — три золотых медали на двух первых этапах Кубка мира, в Поклюке и Хохфильцене. На чемпионате мира же Фуркад поднимался максимум только на 5-е место в пасьюте, который выиграл наш Дмитрий Пидручный.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонисты вошли в лучших снайперов Кубка мира прошедшего сезона.

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