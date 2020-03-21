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21 марта • обновлено в 11:11
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Москвичи украли коврики и винтовки у сборной России по биатлону

2.7т
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Федерация биатлона Москвы заявила в полицию о краже винтовок и ковриков для стрельбы, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Глава федерации Сергей Рожков рассказал, что неизвестный в столице России проник в помещение, где хранилось оборудование, и вынес оттуда 10 винтовок и 22 коврика для стрельбы. Инцидент произошел в период с 9 по 11 марта. В организации оценили ущерб в 400 тысяч рублей ($ 5000).

Москвичи украли коврики и винтовки у сборной России по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская биатлонистка Екатерина Аввакумова рассказала о конфликте с бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Прокуниным, под руководством которого ранее выступала за сборную Кореи.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия Москва
Тег
сборная России по биатлону
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Винтовки какие-то дишманские.
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Ку Алексей
Ку Алексей
почему москвичи? это каклушка неумная украла
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