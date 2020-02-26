Одиозный российский комментатор Дмитрий Губерниев скандально высказался в адрес иностранных спортсменов, который критикуют российского биатлониста Александра Логинова.

Дмитрий Губерниев и Александр Логинов @guberniev_dmitry

"Знаете что, ребята! Скажу так! Кто все еще требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в ж*пу! Смело!" – написал Губерниев у себя в Telegram.

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Ранее бывшая немецкая биатлонистка Кати Вильхельм заявила, что ждет от Логинова извинений и раскаяния из-за допингового прошлого.

11 января французский биатлонист Мартен Фуркад раскритиковал победу Александра Логинова в спринтерской гонке в Оберхофе, назвав ситуацию позором.

До этого норвежские биатлонисты негативно высказались о возвращении отбывшего дисквалификацию Александра в профессиональный спорт. Россиянин выиграл "серебро" спринта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

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