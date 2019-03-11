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/Новости биатлона

"Мне неприятно": Пидручный категорично ответил росСМИ

6.8тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный не имеет претензий к россиянину Александру Логинову, который принимает участие в соревнованиях после того, как отбыл дисквалификацию за употребление допинга.

При этом, по словам нашего соотечественника, он хотел бы видеть на турнирах только "чистых" спортсменов.

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"Мне неприятно, что люди, которые принимали допинг, соревнуются с нами. Но к Александру Логинову у меня претензий нет, он отбыл срок дисквалификации. Если вы не хотите, чтобы он тут выступал, значит, нужно сделать более жесткие правила. Если тебя поймали на допинге, то должен получить пожизненную дисквалификацию. По нынешним правилам Логинов выступает легально и претензий к нему нет", – заявил Пидручный в комментарии российскому изданию "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Дмитрий Пидручный принес Украине историческое "золото" чемпионата мира по биатлону. Наш спортсмен не смог сдержать эмоций во время исполнения гимна Украины и расплакался.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
ШвецияЭстерсунд
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