"Не хочу на себе испытывать": биатлонистка сборной Украины загнобила "российскую систему"

Двукратная призерка чемпионата мира в эстафете.Анастасия Меркушина раскритиковала систему отбора сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира.

"К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Я не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон. До чемпионата мира еще очень долго, и я не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира. Меня не пугают возможные итоги отбора, не пугает перспектива Кубка IBU, потому что это, скажем так, также неплохая возможность посоревноваться, завоевать хрустальный глобус, к примеру", – цитирует 24-летнюю биатлонистку сборной Украины Biathlonnews.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонисты нашей сборной Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный к Дню украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября, очаровали сеть патриотичным флешмобом.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!