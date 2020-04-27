"М*дачок, горбоносик": Пидгрушная обиделась на болельщиков

Александр Чеканов Биатлон 20:26, 27.04.2020 Обновлено: 23:28, 27.04.2020

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Пидгрушная призвала болельщиков уважительнее относиться к спортсменам, выбирая для них прозвища.

Биатлонистка откровенно обиделась на то, что ее постоянно называют Грушей.

Елена Пидгрушная

"Мне как личности очень неприятно читать в комментариях "Груша", тот же "удав", "Жужа" и всякие сокращения. Извините, но вы не близкие друзья или родственники, не родители, которые могут меня какими-то там словечками называть. Мы даже чай вместе не пили. Нужно иметь уважение, я же не называю кого-то "м*дачок" или "горбоносик" относительно ника в Instagram или фотографии. У меня есть имя, так же и у Юли Журавок, которая ужасно не любит, когда ее называют "Жужей". Я бы просила: давайте все-таки использовать имена", – заявила Пидгрушная в прямом эфира Instagram-страницы Biathlon News.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный резко прошелся по властям из-за решения проблемы с жильем после победы на чемпионате мира.

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