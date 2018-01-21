Лучший биатлонист России провалился на Кубке мира и попал под обстрел критики

В итальянском Антхольц-Антерсельве мужским масс-стартом завершился 6-й этап Кубка мира по биатлону. Украина в этой дисциплине представлена не была.

Лучший биатлонист России Антон Шипулин, который накануне в гонке преследования стал бронзовым призером, полностью провалил сражение и попал под шквал критики от соотечественников.

Болельщики отметили кошмарную скорость россиянина, а также то, что команде РФ с такой подготовкой ничего не светит на Олимпиаде в Пхенчхане.

"Эта гонка весьма показательна. Если б Антоша сегодня показал хотя бы мощный ход, можно было бы говорить о каком-то прогрессе. А так, похоже, и на Играх прорыва не будет", - пишут юзеры.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Фуркад "вздёрнул" лучшего биатлониста России в гонке Кубка мира.