"Лучше рискнуть, чем быть четвертым": Пидручный прокомментировал старт ЧМ по биатлону

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал итоги смешанной эстафеты – первой гонки на чемпионате мира-2020 в Антхольце, где Украина финишировала на 5-м месте.

Дмитрий Пидручный

"На финише немного рискнул, понимая, что отыграть 20 секунд отставания от лидера будет сложно. Второй круг прошел на максимуме, пробовал отыграть время на дистанции и так же подходил и к стрельбе. Пробовал сделать все быстро, но в итоге промахи испортили всю картину, и я выпал из борьбы за тройку. А вообще вся команда боролась хорошо. Повторюсь, я ехал на четвертом этапе и поэтому рисковал. На других этапах риск неприемлем. А тут – лучше рискнуть и побороться за тройку, чем быть просто четвертым", – сказал Пидручный, чьи слова передает Александр Глывинский из Антхольца специально для OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины заняла 5-е место в первой гонке чемпионата мира. Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии.

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