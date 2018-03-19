Лучшая биатлонистка Украины сенсационно решила завершить карьеру

Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима заявила о завершении карьеры.

"Скорее всего, это был последний для меня сезон. У каждого свое виденье, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше. В конце сезона формы как таковой не было. После болезни тяжело за неделю набрать форму, это вообще нереально. Я бегала на таком же уровне, как и в начале сезона. Конечно, мне жалко, что в этом году выйти на пик формы у меня так и не получилось. Я так и не почувствовала этой легкости", - цитирует 27-летнюю киевлянку xsport.

Юлия Джима xsport

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По словам спортсменки главная причина такого выступления – болезнь, которая надолго затянулась.

"Она вообще нежданно пришла, да и не вовремя. Самый главный старт сезона для меня был провальным, потому что к тому времени я не смогла обрести нужные кондиции", – сказала Джима.

Напомним, что на Кубке мира по биатлону сезона 2017/2018 Джима выиграла три медали: "бронзу" в индивидуальной гонке в Эстерсунде и в спринте в Холменколлене, а также "серебро" в эстафете в Хохфильцене.

После 8 этапов Джима замыкает десятку в общем зачете Кубка мира.