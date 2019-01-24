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''Лошадь на коньках'': украинская биатлонистка отреагировала на дерзкий комментарий

2.1тЧитать материал на украинском

Украинская биатлонистка Мария Кручова ответила на комментарий пользователя, который нелестно высказался об ее выступлениях на Кубке IBU. Спортсменку развеселил текст ее критика.

"Конечно, над идеальной техникой мне еще надо работать и работать, но меня развеселило, когда кто-то в комментариях на сайте написал, что я на лыжах - "как лошадь на коньках". Не думаю, что моя главная проблема именно в технике. Там много факторов играют важную роль. Например, сила или резкость. Это все нарабатывается в тренажерном зале с помощью определенных упражнений", - цитирует спортсменку официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Мария Кручова

Мария Кручова

instagram.com/marichkakruchova

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Украинская биатлонистка выиграла гонку на Кубке IBU

Напомним, что Кручову вызвали в украинскую команду на этап Кубка мира в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону не сумела в полном составе завершить женскую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Наши девушки вновь продемонстрировали низкую скорость по трассе, к которой добавилась неудачная стрельба.

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Тема
Кубок мира по биатлону
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