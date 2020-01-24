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24 января • обновлено в 11:08
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/ Новости биатлона

Лицом в снег: лучший биатлонист планеты жестко оконфузился

1.4т
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31-летний биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад имел отличные шансы одержать очередную победу в индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Лидер общего зачета после второй стрельбы сначала забыл взять палку, а затем вообще потерял равновесие и упал прямо лицом в снег, пишет sport.ua.

Примечательно, что на финише Фуркад, закрывший все 20 мишеней в гонке, проиграл победителю Йоханнесу Бе всего лишь 11 секунд. Вполне возможно, что если бы Мартен не допустил эту досадную ошибку, то опередил бы норвежца.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Мартен Фуркад
Место
Словения Поклюка
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Одно дело - досадная ошибка, но как звучит словечко "оконфузился". Обоз в своем репертуаре, лидер самых тупых названий статеек.
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фил филька
фил филька
если бы не заголовки эту газету цвета мочи никто бы не читал)
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