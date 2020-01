Лицом в снег: лучший биатлонист планеты жестко оконфузился

31-летний биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад имел отличные шансы одержать очередную победу в индивидуальной гонке в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Лидер общего зачета после второй стрельбы сначала забыл взять палку, а затем вообще потерял равновесие и упал прямо лицом в снег, пишет sport.ua.

Second solid shooting for @martinfkde, but a small hiccup before leaving the range! The French is just 1.7 seconds behind JT Boe. The battle continues! Make sure to follow it on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/BqnjPBzVrF