Лидер сборной Украины по биатлону сделала важное заявление о своей карьере

Один из лидеров женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима заявила, что продолжение ее спортивной карьеры целиком зависит от состояния здоровья.

"Следующий сезон? Тут далеко не все зависит только от моего желания. Есть еще целый ряд факторов, которые влияют на это решение. Нужно посмотреть на состояние здоровья. Если я пойму, что мне нужно делать, то, наверное, попробую еще побегать", – цитирует Джиму Biathlon.com.ua.

Юлия Джима

Биатлонистка рассказала, что, к сожалению, не заработала достаточно денег, чтобы позволить себе пропустить следующий сезон и чувствовать себя комфортно в финансовом плане.

"Вообще, наверное, тут нужно начать с того, что я и так себе во многом отказываю. Я не считаю, что я много зарабатываю. Да, этого вполне достаточно для жизни, но пропустить год и жить козырно? Так не получится", – резюмировала Джима.

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