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Лидер сборной Украины по биатлону сделала важное заявление о своей карьере

2.2тЧитать материал на украинском

Один из лидеров женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима заявила, что продолжение ее спортивной карьеры целиком зависит от состояния здоровья.

"Следующий сезон? Тут далеко не все зависит только от моего желания. Есть еще целый ряд факторов, которые влияют на это решение. Нужно посмотреть на состояние здоровья. Если я пойму, что мне нужно делать, то, наверное, попробую еще побегать", – цитирует Джиму Biathlon.com.ua.

Юлия Джима

Юлия Джима

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Биатлонистка рассказала, что, к сожалению, не заработала достаточно денег, чтобы позволить себе пропустить следующий сезон и чувствовать себя комфортно в финансовом плане.

"Вообще, наверное, тут нужно начать с того, что я и так себе во многом отказываю. Я не считаю, что я много зарабатываю. Да, этого вполне достаточно для жизни, но пропустить год и жить козырно? Так не получится", – резюмировала Джима.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская биатлонистка Анастасия Рассказова, которая теперь выступает под украинским флагом, подвела итоги сезона

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Персона
Юлия Джима
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Файний Микола
Файний Микола
А ви впевненні що на фото Юля Джима? мені здається що це Семеренко... як можна так помилятися... фууу
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