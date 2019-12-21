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21 декабря • обновлено в 16:53
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Украина совершила грандиозный прорыв в гонке преследования Кубка мира по биатлону

Украина совершила грандиозный прорыв в гонке преследования Кубка мира по биатлону
Наши девушки не смогли похвастаться точной стрельбой
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На 3-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 16 по 22 декабря проходит во французском Анси, состоялась гонка преследования среди женщин на 10 км.

Самый большой прорыв в нашей команде совершила Вита Семеренко. 33-летняя сумчанка стартовала 50-й, но идеально провела все четыре огневых рубежа и финишировала на 22-м месте.

Елена Пидгрушная имела хорошие шансы на топ-5, но два промаха отбросили нашего лидера на 12-ю позицию.

Дарья Блашко, уйдя в бой 30-й, также похвасталась абсолютной точностью, и завершила сражение 17-й.

Победу, как и днем ранее добыла норвежка Тирил Экхофф, опередив на 38 секунд свою соотечественницу Ингрид Тандревольд. "Бронза" у Лены Хекки из Швейцарии.

Украина совершила грандиозный прорыв в гонке преследования Кубка мира по биатлону

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в спринте Дмитрий Пидручный сумел прорваться в топ-20, заняв итоговое 18-е место.

В женской спринтерской гонке Елена Пидгрушная показала отличный результат, заняв 9-е место.

Ранее Сергей Семенов с большим отрывом выиграл "золото" Кубка IBU в Австрии.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Франция
Тег
Сборная Украины по биатлону
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