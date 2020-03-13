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13 марта • обновлено в 20:09
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Кубок мира по биатлону завершится досрочно: стало известно решение IBU

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Кубок мира по биатлону сезона-2019/2020 завершится досрочно в субботу, 14 марта, гонками преследования на восьмом этапе в Контиолахти (Финляндия).

Такое решение Международный союз биатлонистов (IBU) принял после совещания с тренерами и представителями команд на совещании в пятницу. IBU вынужден был отказаться от проведения стартов в воскресенье, отменив смешанную эстафету и одиночный микст, сообщает пресс-служба организации.

Ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции был отменен девятый этап Кубка мира, который должен был пройти в Норвегии. Спринтерские гонки в Контиолахти прошли без зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка попала в топ-20 спринтерской гонки на Кубке мира в Контиолахти.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок мира по биатлону
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