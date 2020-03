Кубок мира по биатлону завершится досрочно: стало известно решение IBU

Кубок мира по биатлону сезона-2019/2020 завершится досрочно в субботу, 14 марта, гонками преследования на восьмом этапе в Контиолахти (Финляндия).

Такое решение Международный союз биатлонистов (IBU) принял после совещания с тренерами и представителями команд на совещании в пятницу. IBU вынужден был отказаться от проведения стартов в воскресенье, отменив смешанную эстафету и одиночный микст, сообщает пресс-служба организации.

After a meeting with coaches, the IBU have decided that tomorrow's pursuits in @KlahtiBiathlon will be the final competitions of the season. Sunday's relays are cancelled.