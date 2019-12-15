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15 декабря • обновлено в 13:41
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Украинки устроили зарубу в гонке Кубка мира по биатлону

Украинки устроили зарубу в гонке Кубка мира по биатлону
Одно из самых динамичных кубковых биатлонных сражений прошло в яркой борьбе
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На 2-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 12 по 15 декабря проходит в австрийском Хохфильцене, состоялась женская гонка преследования на 10 км.

Лучшей из представительниц сборной Украины стала Валентина Семеренко. 33-летняя сумчанка точно провела лежку, но затем два промаха на стойке откинули ее на 14-е место

Елена Пидгрушная (на фото) наоборот допустила два неточных выстрела на первых двух огневых рубежах, и финишировала 15-й. Украинки устроили настоящую зарубу на финише, самоотверженно сражаясь на последних метрах.

Вита Семеренко продемонстрировала наибольший прогресс. Стартовав 52-й украинка с двумя промахами в итоговом протоколе заняла 35-ю позицию.

Юлия Джима не стартовала.

Украинки устроили зарубу в гонке Кубка мира по биатлону

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря сборная Украины, в составе Виты и Вали Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла четвертое место в эстафете.

Ранее состоялись женские и мужские спринтерские гонки. Лучшей из украинок стала Валя Семеренко. У мужчин в сборной Украины выше всех на финише разместился Дмитрий Пидручный.

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Автор
Максим Богданов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
14-я, 15-я и 35-я устроили "зарубу". А с кем?
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