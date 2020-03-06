Кубок мира по биатлону: результаты Украины в мужском спринте на 7-м этапе

Украинские биатлонисты не показали высоких результатов в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в чешском Нове Место.

Лучшим среди наших соотечественников стал Сергей Семенов, который допустив два промаха на огневых рубежах, финишировал на 24-й позиции.

Остальные украинцы остались за бортом топ-30: капитан и лидер "желто-синих" Дмитрий Пидручный занял место 35-е место, Артем Прима в итоговом протоколе стал 48-м, а Антон Дудченко – 49-м.

Дмитрий Пидручный

Победителем же гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который на 24 секунды опередил француза Фийона Майе. "Бронза" досталась брату победителя Тарьей.

Как сообщал OBOZREVATELь, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак откровенно рассказал о своем отношении к результатам нынешнего сезона.

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