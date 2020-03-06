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6 марта • обновлено в 20:01
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Кубок мира по биатлону: результаты Украины в мужском спринте на 7-м этапе

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Украинские биатлонисты не показали высоких результатов в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в чешском Нове Место.

Лучшим среди наших соотечественников стал Сергей Семенов, который допустив два промаха на огневых рубежах, финишировал на 24-й позиции.

Остальные украинцы остались за бортом топ-30: капитан и лидер "желто-синих" Дмитрий Пидручный занял место 35-е место, Артем Прима в итоговом протоколе стал 48-м, а Антон Дудченко – 49-м.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Победителем же гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который на 24 секунды опередил француза Фийона Майе. "Бронза" досталась брату победителя Тарьей.

Кубок мира по биатлону: результаты Украины в мужском спринте на 7-м этапе

Как сообщал OBOZREVATELь, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак откровенно рассказал о своем отношении к результатам нынешнего сезона.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем Прима Сергей Семенов Дмитрий Пидручный
Тег
Сборная Украины по биатлону
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