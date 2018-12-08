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Кубок мира по биатлону: результаты украинок в спринте

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Украинские биатлонистки не сумели зацепиться за медали на спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Всего одна десятая секунды отделила Елену Пидгрушную, которая стала лучшей среди украинок, от цветочной церемонии.

"Золото" соревнований выиграла Кайса Макаряйнен, которая обогнала Доротею Вирер на 14,8 секунды, занявшую второе место. Бронзовую медаль гонки завоевала француженка Жюстин Бреза.

Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная заняла 7-е место. Победительница индивидуальной гонки Юлия Джима вошла в 20-ку сильнейших, а Валя Семеренко в своей дебютной в нынешнем сезоне гонке стала 25-й.

Кубок мира по биатлону: результаты украинок в спринте

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Напомним, что украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на первом этапе нового сезона Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке. Наша соотечественница на 15-километровой дистанции оказалась быстрее соперниц на 6 секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка Маргарита Васильева финишировала 42-й в индивидуальной гонке в Поклюке на Кубке мира по биатлону. Спортсменка прокомментировала свой провал, расплакавшись во время интервью.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Елена ПидгрушнаяЮлия ДжимаВаля Семеренко
Место
СловенияПоклюка
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