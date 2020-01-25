Гонка Кубка мира по биатлону завершилась грандиозной сенсацией

На шестом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в эти дни в словенской Поклюке, состоялась одиночная смешанная эстафета (сингл-микст).

Анастасия Меркушина

Украина, которая была представлена дуэтом Анастасия Меркушина - Дмитрий Пидручный, заняла 5-е место. "Золото" у Франции, "бронза" у Австрии, а вот "серебро" сенсационно завоевала эстонская сборная.

Гонка началась для наше команды идеально. Действующий чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный без промахов провел свой первый этап, передав эстафету лидером.

Второй этап стал самым драматичным. Меркушина не смогла похвастаться такой же точностью, полностью провалила стрельбу и лишила сборную Украины шансов на медаль.

Настя на лежке сделала 4 неточных выстрела, уйдя на штрафной круг и опустившись на 14-е место (+40 секунд).

Вновь Пидручный свой этап провел великолепно, подняв команду на 5-е место. Меркушина имела прекрасный шанс добыть для своей команды высокое место, но промах последним патроном откинул сборную Украины на 5-е итоговое место.

Кубок мира по биатлону: результаты супермикста

Как сообщал OBOZREVATEL, старт 6-го этапа вышел неудачным для нашей сборной. Лучшей среди украинок в индивидуальной гонке стала Юлия Джима, которая заняла 14-ю строчку, несмотря на два допущенных промаха.

В мужской индивидуалке самый высокий результат в сборной Украины продемонстрировал Артем Прима, финишировав на 18-м месте, и отстав от лидера гонки на 3 минуты.

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