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25 января • обновлено в 16:01
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Гонка Кубка мира по биатлону завершилась грандиозной сенсацией

4.2т
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На шестом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в эти дни в словенской Поклюке, состоялась одиночная смешанная эстафета (сингл-микст).

Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина

Украина, которая была представлена дуэтом Анастасия Меркушина - Дмитрий Пидручный, заняла 5-е место. "Золото" у Франции, "бронза" у Австрии, а вот "серебро" сенсационно завоевала эстонская сборная.

Гонка началась для наше команды идеально. Действующий чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный без промахов провел свой первый этап, передав эстафету лидером.

Второй этап стал самым драматичным. Меркушина не смогла похвастаться такой же точностью, полностью провалила стрельбу и лишила сборную Украины шансов на медаль.

Настя на лежке сделала 4 неточных выстрела, уйдя на штрафной круг и опустившись на 14-е место (+40 секунд).

Вновь Пидручный свой этап провел великолепно, подняв команду на 5-е место. Меркушина имела прекрасный шанс добыть для своей команды высокое место, но промах последним патроном откинул сборную Украины на 5-е итоговое место.

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Как сообщал OBOZREVATEL, старт 6-го этапа вышел неудачным для нашей сборной. Лучшей среди украинок в индивидуальной гонке стала Юлия Джима, которая заняла 14-ю строчку, несмотря на два допущенных промаха.

В мужской индивидуалке самый высокий результат в сборной Украины продемонстрировал Артем Прима, финишировав на 18-м месте, и отстав от лидера гонки на 3 минуты.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный
Место
Словения Поклюка
Тег
Сборная Украины по биатлону
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