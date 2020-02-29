Проведение этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место с 5 по 8 марта находится под вопросом из-за коронавируса.
Кубок мира по биатлону
В чешском городе с симптомами нового заболевания госпитализирован мужчина, который недавно вернулся из Италии. Пока не установлено, что у мужчины обнаружен именно коронавирус.
Мэр Нове Место Михал Смарда сообщил, что пока этап Кубка мира должен пройти по плану, так как коронавирус у больного мужчины еще не подтвержден, однако окончательное решение будет принято в начале следующей недели.
Премьер-министр Чехии Ондржей Бабиш уверен, что проведение соревнований нужно тщательно обсудить, так как на турнире ожидается большое количество итальянских болельщиков, а также посетителей из других стран.
25 февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире Rai Radio 1 Sport допустил отмену матчей турниров под эгидой союза, в случае требований со стороны отдельных государств.
Как сообщал OBOZREVATEL, после посещения матча Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия" в Италии коронавирусом заразились болельщики из Испании и фанат из Хорватии.
Самые красивые девушки у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.