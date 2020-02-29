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29 февраля • обновлено в 16:29
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Кубок мира по биатлону оказался под угрозой из-за эпидемии коронавируса

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Проведение этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место с 5 по 8 марта находится под вопросом из-за коронавируса.

Кубок мира по биатлону

Кубок мира по биатлону

В чешском городе с симптомами нового заболевания госпитализирован мужчина, который недавно вернулся из Италии. Пока не установлено, что у мужчины обнаружен именно коронавирус.

Мэр Нове Место Михал Смарда сообщил, что пока этап Кубка мира должен пройти по плану, так как коронавирус у больного мужчины еще не подтвержден, однако окончательное решение будет принято в начале следующей недели.

Премьер-министр Чехии Ондржей Бабиш уверен, что проведение соревнований нужно тщательно обсудить, так как на турнире ожидается большое количество итальянских болельщиков, а также посетителей из других стран.

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Возможная отмена Евро-2020: УЕФА сделал заявление из-за коронавируса

25 февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире Rai Radio 1 Sport допустил отмену матчей турниров под эгидой союза, в случае требований со стороны отдельных государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, после посещения матча Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия" в Италии коронавирусом заразились болельщики из Испании и фанат из Хорватии.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус Кубок мира по биатлону
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