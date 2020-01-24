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24 января • обновлено в 14:10
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки

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Кубок мира перебрался в словенскую Поклюку, где сегодня индивидуальной гонкой уже 6-й этап турнира для себя откроют женщины.

Это лишь вторая индивидуальная гонка в этом сезоне Кубка мира. И для украинских биатлонисток данная дисциплина наиболее приятна – именно в "индивидуалке" в шведском Эстерсунде Юлия Джима взяла серебренную медаль, пока единственную личную награду украинок в этом сезоне.

Сегодня у Юлии также есть шанс на медаль, но если смотреть на нашу сборную по выступлениям на предыдущем этапе, то сейчас над перспективами наших биатлонисток больше знаков вопроса, нежели уверенности. К тому же, сегодня в отсутствие сестер Семеренко шанс получит молодежь – Дарья Блашко и Юлия Журавок, которая впервые в сезоне выйдет на гонку Кубка мира.

Юлия Журавок

Юлия Журавок

Кроме Дарьи Блашко (41 стартовый номер) и Юлии Журавок (82) на трассу в Поклюке выйдут Елена Пидгрушная (4), Юлия Джима (30) и Анастасия Меркушина (78). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской "индивидуалки", которая начнется в 15:15 по киевскому времени.

Новости
Украинка выдала великолепную гонку на Кубке мира по биатлону

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Поклюка (Словения). Sportni center Triglav Pokljuka

15:15. Индивидуальная гонка (15 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За соревнованиями Кубка мира в Украине в прямом эфире можно будет наблюдать по телеканалу "UA:Перший", а также на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5"

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Дарья Блашко Юлия Журавок Анастасия Меркушина Юлия Джима Елена Пидгрушная
Место
Словения Поклюка
Тег
Сборная Украины по биатлону
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