Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки

Кубок мира перебрался в словенскую Поклюку, где сегодня индивидуальной гонкой уже 6-й этап турнира для себя откроют женщины.

Это лишь вторая индивидуальная гонка в этом сезоне Кубка мира. И для украинских биатлонисток данная дисциплина наиболее приятна – именно в "индивидуалке" в шведском Эстерсунде Юлия Джима взяла серебренную медаль, пока единственную личную награду украинок в этом сезоне.

Сегодня у Юлии также есть шанс на медаль, но если смотреть на нашу сборную по выступлениям на предыдущем этапе, то сейчас над перспективами наших биатлонисток больше знаков вопроса, нежели уверенности. К тому же, сегодня в отсутствие сестер Семеренко шанс получит молодежь – Дарья Блашко и Юлия Журавок, которая впервые в сезоне выйдет на гонку Кубка мира.

Юлия Журавок

Кроме Дарьи Блашко (41 стартовый номер) и Юлии Журавок (82) на трассу в Поклюке выйдут Елена Пидгрушная (4), Юлия Джима (30) и Анастасия Меркушина (78). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской "индивидуалки", которая начнется в 15:15 по киевскому времени.

Новости Украинка выдала великолепную гонку на Кубке мира по биатлону

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Поклюка (Словения). Sportni center Triglav Pokljuka

15:15. Индивидуальная гонка (15 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За соревнованиями Кубка мира в Украине в прямом эфире можно будет наблюдать по телеканалу "UA:Перший", а также на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5"

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