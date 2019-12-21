Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женской гонки преследования

Второй день этапа Кубка мира радует болельщиков интригующими пасьютами, которые пройдут 21 декабря во французском Анси.

Немалое внимание украинских фанатов биатлона и к женской гонке преследования, где Елена Пидгрушная будет стартовать с высокой, 9-й позиции. Учитывая довольно хорошее нынешнее функциональное состояние Пидгрушной и ее опыт, это реальная возможность побороться за высокие места.

Елена Пидгрушная

Кроме Пидгрушной от Украины в пасьюте также побегут Дарья Блашко (30-я стартовая позиция), Юлия Джима (38), Вита (50) и Валя Семеренки (55). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской гонки преследования, которая начнется в 16:00 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Анси, Ле Гран-Борнан (Франция). Международный биатлонный стадион "Сильви Бекар"

16:00. Гонка преследования (10 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В украинском ТВ баталии Кубка мира показывает в прямом эфире телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве за гонками есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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