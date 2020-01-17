Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женской эстафеты

Эстафета - пока единственная фишка украинок в этом сезоне Кубка мира, когда наши биатлонистки реально борются за медали. И очередной такой шанс представится сегодня, на трассе в Рупольдинге.

Сборная Украины в этом сезоне уже брала 4-е и 6-е места на эстафетах в Хохфильцене и Оберхофе, и сейчас в состоянии таки выбороть одну из медалей. К слову, сейчас в Рупольдинге Украину будет представлять та самая четверка, которая взяла легендарное "золото" на Олимпийский играх 2014-го в Сочи.

Елена Пидгрушная

Украинскую команду в данном случае представят сестры Валя и Вита Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Первой на трассу выйдет Виктория Семеренко, затем - Джима, на третьем этапе - Валентина, а завершит гонку Пидгрушная. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женской эстафеты, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Рупольдинг (Германия). Chiemgau-Arena

15:30. Эстафета (4х6 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине гонки Кубка мира в прямом эфире по ТВ показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве - цифровая платформа "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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