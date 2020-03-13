Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

Пока Кубок мира по биатлону еще не закрылся из-за коронавируса (хотя уже скоро), на 8-м этапе в Финляндии 13 марта пройдет женский спринт.

Так как завершающий (9-й) этап Кубка в Норвегии уже отменен, предстоящий спринт станет последним для биатлонисток в этом сезоне. А это означает, что Малый хрустальный глобус в этой дисциплине наверняка достанется Доротее Вирер, хотя итальянку гипотетически еще может достать немка Деннис Херман. Но учитывая последнюю форму Вирер, это вряд ли произойдет.

Доротея Вирер

Сборную Украины в этом спринте представит 5 участников – Юлия Джима (25), Анастасия Меркушина (51), Вита Семеренко (70), Елена Пидгрушная (79) и Валя Семеренко (89). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, который начнется в 16:30 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Контиолахти (Финляндия). Биатлонный стадион Контиолахти

Спринт, 7.5 км (женщины). 16:30

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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