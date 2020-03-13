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13 марта • обновлено в 14:57
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

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Пока Кубок мира по биатлону еще не закрылся из-за коронавируса (хотя уже скоро), на 8-м этапе в Финляндии 13 марта пройдет женский спринт.

Так как завершающий (9-й) этап Кубка в Норвегии уже отменен, предстоящий спринт станет последним для биатлонисток в этом сезоне. А это означает, что Малый хрустальный глобус в этой дисциплине наверняка достанется Доротее Вирер, хотя итальянку гипотетически еще может достать немка Деннис Херман. Но учитывая последнюю форму Вирер, это вряд ли произойдет.

Доротея Вирер

Доротея Вирер

Сборную Украины в этом спринте представит 5 участников – Юлия Джима (25), Анастасия Меркушина (51), Вита Семеренко (70), Елена Пидгрушная (79) и Валя Семеренко (89). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, который начнется в 16:30 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Контиолахти (Финляндия). Биатлонный стадион Контиолахти

Спринт, 7.5 км (женщины). 16:30

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Анастасия Меркушина Елена Пидгрушная Вита Семеренко Юлия Джима Валя Семеренко
Место
Финляндия
Тег
Сборная Украины по биатлону
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