Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

Биатлонный сезон уже прошел "обкатку" на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, и теперь биатлонисты перебрались в Австрию, где начнутся уже самые рьяные битвы за медали.

Первыми австрийскую трассу опробуют женщины в спринте на 7,5 км. Украинки с оптимизмом подходят к гонкам в Хохфильцене, ведь недавно в сборную Украины вернулась ее капитан Елена Пидгрушная (после долгого восстановления от болезни сердца), а на первом этапе удалось взять медаль Юлии Джиме.

Анастасия Меркушина

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, который начнется в 12:30 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Хохфильцен (Австрия). Беговой и биатлонный центр Хохфильцена

12:30. Спринт (7,5 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине гонку Кубка мира можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала "UA:Перший". Также за всеми соревнованиями в HD-качестве есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Также гонки КМ можно найти в прямом эфире российских ТК "Матч!" и "Матч! Арена", а также белорусского "Беларусь 5".

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