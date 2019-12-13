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13 декабря • обновлено в 08:29
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

1.2т
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Биатлонный сезон уже прошел "обкатку" на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, и теперь биатлонисты перебрались в Австрию, где начнутся уже самые рьяные битвы за медали.

Первыми австрийскую трассу опробуют женщины в спринте на 7,5 км. Украинки с оптимизмом подходят к гонкам в Хохфильцене, ведь недавно в сборную Украины вернулась ее капитан Елена Пидгрушная (после долгого восстановления от болезни сердца), а на первом этапе удалось взять медаль Юлии Джиме.

Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, который начнется в 12:30 по киевскому времени.

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Приняла решение: Пидгрушная сделала заявление о своей карьере

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Хохфильцен (Австрия). Беговой и биатлонный центр Хохфильцена

12:30. Спринт (7,5 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине гонку Кубка мира можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала "UA:Перший". Также за всеми соревнованиями в HD-качестве есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Также гонки КМ можно найти в прямом эфире российских ТК "Матч!" и "Матч! Арена", а также белорусского "Беларусь 5".

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Биатлон Кубок мира по биатлону
Персоны
Елена Пидгрушная Юлия Джима Анастасия Меркушина
Место
Австрия Хохфильцен
Тег
Сборная Украины по биатлону
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