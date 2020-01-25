Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты

6-й этап Кубка мира явно отличается от себе подобных, сегодня радуя болельщиков двумя эстафетами, первая из которых – смешанная одиночна гонка.

В этой "укороченной" эстафете тренеры Украины решили сделать ставку по полной, выставив дуэт из Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной. По Пидручному вопросов вообще не возникает, а Меркушина на данном этапе очень близка, чтобы называться "лучшей биатлонисткой Украины". К тому же, именно Дмитрий с Анастасией взяли 2-е место в подобной эстафете на Рождественской гонке 2019 в декабре.

Дмитрий Пидручный

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты, которая начнется в 14:15 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Поклюка (Словения). Sportni center Triglav Pokljuka

14:15. Одиночная смешанная эстафета

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За соревнованиями Кубка мира в Украине в прямом эфире можно будет наблюдать по телеканалу "UA:Перший", а также на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Также гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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