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25 января • обновлено в 12:57
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция одиночной смешанной эстафеты

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6-й этап Кубка мира явно отличается от себе подобных, сегодня радуя болельщиков двумя эстафетами, первая из которых – смешанная одиночна гонка.

В этой "укороченной" эстафете тренеры Украины решили сделать ставку по полной, выставив дуэт из Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной. По Пидручному вопросов вообще не возникает, а Меркушина на данном этапе очень близка, чтобы называться "лучшей биатлонисткой Украины". К тому же, именно Дмитрий с Анастасией взяли 2-е место в подобной эстафете на Рождественской гонке 2019 в декабре.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию одиночной смешанной эстафеты, которая начнется в 14:15 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Поклюка (Словения). Sportni center Triglav Pokljuka

14:15. Одиночная смешанная эстафета

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За соревнованиями Кубка мира в Украине в прямом эфире можно будет наблюдать по телеканалу "UA:Перший", а также на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Также гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Дмитрий Пидручный Анастасия Меркушина
Место
Словения Поклюка
Тег
Сборная Украины по биатлону
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