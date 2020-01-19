Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской гонки преследования

Гонкой преследованием биатлонисты закрывают 5-й этап Кубка мира, который завершается сегодня в Рупольдинге.

Украинские болельщики с оживленным интересом ждут предстоящий пасьют – кроме Дмитрия Пидручного, который в гонках преследованиях зачастую стартует с высоких позиций, сейчас с 8-го места побежит Артем Прима (у которого всего 27 сек. отставания от лидера). Отличные шансы побороться минимум за цветочную церемонию!

Дмитрий Пидручный biathlon.com.ua

Кроме Примы и Пидручного (10-я стартовая позиция, +0,35) в гонке от Украины также примут участие Сергей Семенов (36) и Антон Дудченко (37). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского пасьюта, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Рупольдинг (Германия). Chiemgau-Arena

15:30. Пасьют (12,5 км). Мужчины

____________________________________________________

Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине гонки Кубка мира в прямом эфире по ТВ показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве - цифровая платформа "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!