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19 января • обновлено в 13:54
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской гонки преследования

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Гонкой преследованием биатлонисты закрывают 5-й этап Кубка мира, который завершается сегодня в Рупольдинге.

Украинские болельщики с оживленным интересом ждут предстоящий пасьют – кроме Дмитрия Пидручного, который в гонках преследованиях зачастую стартует с высоких позиций, сейчас с 8-го места побежит Артем Прима (у которого всего 27 сек. отставания от лидера). Отличные шансы побороться минимум за цветочную церемонию!

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

biathlon.com.ua

Кроме Примы и Пидручного (10-я стартовая позиция, +0,35) в гонке от Украины также примут участие Сергей Семенов (36) и Антон Дудченко (37). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского пасьюта, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Рупольдинг (Германия). Chiemgau-Arena

15:30. Пасьют (12,5 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине гонки Кубка мира в прямом эфире по ТВ показывает телеканал "UA:Перший", а также в HD-качестве - цифровая платформа "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Сергей Семенов Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Германия Рупольдинг
Тег
Сборная Украины по биатлону
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