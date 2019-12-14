Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской гонки-преследования

В пятницу, 13 декабря в австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира, который мужские команды начали спринтом, а сегодня продолжат пасьютом.

Для сборной Украины гонка-преследования в Хохфильцене имеет особую ценность, так как Дмитрий Пидручный в ней будет стартовать с 9-й позиции с очень хорошими шансами побороться за медали. Именно в пасьюте после хорошего спринта на чемпионате мира в прошлом сезоне Пидручный выиграл "золото". Кроме этого с 27-й позиции будет стартовать молодой Антон Дудченко, показавший в спринте (дебютной для себя гонке на КМ) отличный ход и готовность к борьбе.

Трассы в Хохфильцене на этапе Кубка мира переполнены спусками и подъемами

Кроме Пидручного и Дудченко в пасьюте от Украины побежит также и Артем Прима – он будет замыкать весь состав участников с последней, 60-й позиции. Обозреватель проведет онлайн-трансляцию мужской гонки-преследования, которая начнется в 15:55 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Хохфильцен (Австрия). Беговой и биатлонный центр Хохфильцена

15:55. Гонка-преследования (12,5 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине за гонками Кубка мира можно наблюдать в прямом эфире телеканала "UA:Перший". Также за всеми соревнованиями в HD-качестве есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ можно найти в прямом эфире российского ТК "Матч", а также белорусского "Беларусь 5".

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