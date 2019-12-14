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14 декабря • обновлено в 08:50
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Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской гонки-преследования

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В пятницу, 13 декабря в австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира, который мужские команды начали спринтом, а сегодня продолжат пасьютом.

Для сборной Украины гонка-преследования в Хохфильцене имеет особую ценность, так как Дмитрий Пидручный в ней будет стартовать с 9-й позиции с очень хорошими шансами побороться за медали. Именно в пасьюте после хорошего спринта на чемпионате мира в прошлом сезоне Пидручный выиграл "золото". Кроме этого с 27-й позиции будет стартовать молодой Антон Дудченко, показавший в спринте (дебютной для себя гонке на КМ) отличный ход и готовность к борьбе.

Трассы в Хохфильцене на этапе Кубка мира переполнены спусками и подъемами

Трассы в Хохфильцене на этапе Кубка мира переполнены спусками и подъемами

Кроме Пидручного и Дудченко в пасьюте от Украины побежит также и Артем Прима – он будет замыкать весь состав участников с последней, 60-й позиции. Обозреватель проведет онлайн-трансляцию мужской гонки-преследования, которая начнется в 15:55 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Хохфильцен (Австрия). Беговой и биатлонный центр Хохфильцена

15:55. Гонка-преследования (12,5 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине за гонками Кубка мира можно наблюдать в прямом эфире телеканала "UA:Перший". Также за всеми соревнованиями в HD-качестве есть возможность следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого гонки КМ можно найти в прямом эфире российского ТК "Матч", а также белорусского "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "Биатлон" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Биатлон Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем Прима Дмитрий Пидручный
Место
Австрия Хохфильцен
Тег
Сборная Украины по биатлону
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