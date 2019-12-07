Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской эстафеты

Сезон уже окончательно стартовал, растянув первый этап Кубка мира на две недели. Но уже в этот уик-энд этап завершится, а одной из последних гонок будет мужская эстафета 7 декабря.

Если женская сборная Украины уже может записать Эстерсунд себе в актив, благодаря серебру Юлии Джимы в спринте, то для мужчин эстафета – последний шанс показать себя в стартовом этапе. Пока же лучший показатель у мужской команды – 20-е место Дмитрия Пидручного в индивидуальной гонке.

Сборная Украины на 1-м этапе Кубка мира стартовала блекло

В эстафете 4х7,5 км Украина будет представлена такой четверкой – Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Артем Прима и Руслан Ткаленко.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужской эстафеты, которая начнется в 18:30 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МУЖСКОЙ ЭСТАФЕТЫ

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Эстерсунд (Швеция). Национальна биатлонная арена

18:30. Эстафета (4х7,5 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ МУЖСКУЮ ЭСТАФЕТУ

Украинские болельщики смогут посмотреть гонки КМ в прямом эфире телеканала "UA:Перший". Также за всеми соревнованиями в HD-качестве можно следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого, мировое первенство покажут российские Eurosport 1 и "Матч ТВ".

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