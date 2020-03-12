Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

Несмотря на повсеместную отмену игр и соревнований по всей Европе из-за коронавируса, биатлон остается стойким – 8-й этап КМ пройдет по плану в финском Контиолахти (да еще и со зрителями).

Открывает этап уже традиционно мужской спринт на 10 км, в котором мужчины разыграют предпоследний комплект "спринтерских" медалей. Ну а главная интрига гонки – сможет ли Мартин Фуркад после спринта и других гонок в Контиолахти удержаться на первой строчке рейтинга КМ в конкуренции с Йоханнесом Бе (француз впереди всего на 43 очка).

Биатлонный стадион в Контиолахти

Сборную Украины в этом спринте представит 5 участников – Артем Прима (3 стартовый номер), Дмитрий Пидручный (19), Сергей Семенов (55), Руслан Ткаленко (61) и Антон Дудченко (95). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 16:30 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Контиолахти (Финляндия). Биатлонный стадион Контиолахти

Спринт, 10 км (мужчины). 16:30

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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