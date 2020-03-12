Главная Новости
12 марта • обновлено в 16:02
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

1.2т
Читать материал на украинском

Несмотря на повсеместную отмену игр и соревнований по всей Европе из-за коронавируса, биатлон остается стойким – 8-й этап КМ пройдет по плану в финском Контиолахти (да еще и со зрителями).

Открывает этап уже традиционно мужской спринт на 10 км, в котором мужчины разыграют предпоследний комплект "спринтерских" медалей. Ну а главная интрига гонки – сможет ли Мартин Фуркад после спринта и других гонок в Контиолахти удержаться на первой строчке рейтинга КМ в конкуренции с Йоханнесом Бе (француз впереди всего на 43 очка).

Биатлонный стадион в Контиолахти

Биатлонный стадион в Контиолахти

Сборную Украины в этом спринте представит 5 участников – Артем Прима (3 стартовый номер), Дмитрий Пидручный (19), Сергей Семенов (55), Руслан Ткаленко (61) и Антон Дудченко (95). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 16:30 по киевскому времени.

Читайте также: 8-й этап Кубка мира по биатлону: календарь и расписание трансляций

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Контиолахти (Финляндия). Биатлонный стадион Контиолахти

Спринт, 10 км (мужчины). 16:30

____________________________________________________

Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Традиционно все гонки этапа Кубка мира в Украине можно смотреть в эфире телеканала "UA:Перший", а также в интернете в HD-качестве на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
Кубок мира по биатлону Биатлон
Персоны
Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Финляндия
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Победа Марте Олсбю
11.0 Сделать ставку
Расинг
VS
Луго
Гости не проиграют
1.68 Сделать ставку
Риу Аве
VS
Пасуш де Феррейра
Тотал больше 2-х голов
1.67 Сделать ставку
Анкарагюджю
VS
Ризеспор
Гости не проиграют
1.49 Сделать ставку
Ден Хааг
VS
Фортуна
Тотал меньше 2,5 гола
2.08 Сделать ставку
Ле Ман
VS
Труа
Тотал меньше 2,5 гола
1.68 Сделать ставку
Реал
VS
Эйбар
Инд. тотал Реала больше 2.5
1.94 Сделать ставку
Лион
VS
Реймс
Инд. тотал Лиона больше 1.5
2.23 Сделать ставку
Фортуна
VS
Падерборн
Победа Фортуны
2.02 Сделать ставку
Фулхэм
VS
Брентфорд
Победа Фулхэма с форой (0)
1.99 Сделать ставку