Украина вошла в топ-10 эстафеты Кубка мира по биатлону

На втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти впервые в сезоне состоялись мужские эстафеты 4х7,5 км.

Сборная Украины, которая была представлена Артемом Примой, Дмитрием Пидручным, Русланом Ткаленко и Богданом Цымбалом, заняла десятое место.

Первый этап наши биатлонисты провели неудачно. Артем Прима провалился по стрельбе, сделал три промаха на стойке, и передал эстафету лишь 8-м (26,3).

Дмитрий Пидручный попытался вернуть сборную в лидирующие места, подняв команду до четвертой строчки (18,5), но большего украинцы достичь не смогли.

Четыре неточных выстрела Руслана Ткаленко откинули сборную Украину на 9-е место с отставанием в 1:20,7.

Богдан Цымбал с нулем промахов на "лежке" и "стойке" стрельбой, ситуацию не спас.

Победу в гонке праздновала Норвегия. "Серебро" у Швеции. Третьими финишировали немцы.

Результаты эстафеты

Напомним, что накануне прошли женские эстафеты. Наши девушки до второго этапа сохраняли высокие шансы на медаль, однако Вита Семеренко ушла на штрафной круг и лишила Украины высокого места.

В субботу, 4 декабря, состоялась гонка преследования среди мужчин на 12,5 км, которая завершилась с сенсационным результатом.