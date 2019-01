Лучшего биатлониста планеты затоптали в масс-старте Кубка мира - опубликовано видео

Мужским масс-стартом на 15 км в немецком городе Рупольдинг продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону-2019. Единственный из украинцев Дмитрий Пидручный занял предпоследнее 29-е место.

Гонка ознаменовалась неприятным инцидентом для действующего обладателя Большого хрустального глобуса Мартена Фуркада. Лидеру сборной Франции наступили на лыжу, из-за чего перед первым огневым рубежом знаменитый биатлонист потерял равновесие и упал.

This is why he arrived late at the shooting range! Short fall for Martin Fourcade before the first prone. #RUH19



Julian Eberhard and Simon Eder in the lead after the prone! 🇦🇹



Watch the men's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/llwOMAhibJ