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Лучшего биатлониста планеты затоптали в масс-старте Кубка мира - опубликовано видео

4.3тЧитать материал на украинском

Мужским масс-стартом на 15 км в немецком городе Рупольдинг продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону-2019. Единственный из украинцев Дмитрий Пидручный занял предпоследнее 29-е место.

Гонка ознаменовалась неприятным инцидентом для действующего обладателя Большого хрустального глобуса Мартена Фуркада. Лидеру сборной Франции наступили на лыжу, из-за чего перед первым огневым рубежом знаменитый биатлонист потерял равновесие и упал.

Отметим, что это не помешало Фуркаду занять в итоге четвертое место. Победу добыл норвежец Йоханнес Тингнес Бе. Вторым пришел к финишу Юлиан Эберхард (Австрия), третье место у представителя Франции Кантена Фийон Майе.

Лучшего биатлониста планеты затоптали в масс-старте Кубка мира - опубликовано видео

Новости
Лучший биатлонист планеты Мартен Фуркад попался в ловушку соперников во время гонки

Как сообщал OBOZREVATEL, спринтерская гонка 5-го этапа завершилась победой Бе, Фуркад занял четвертое место.

Ранее в мужской эстафете сборная Украины по биатлону упустила возможность побороться за медали. Женская сборная Украины свою эстафету завершила на 15-м месте.

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Персоны
Мартен ФуркадДмитрий Пидручный
Место
ГерманияРупольдинг
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Лидеру сборной Франции наступили на лыжу..."....Фуркадка сам не брезгует такими финтами.То на лыжи наступит,то палку под ноги поставит....Карма....
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