Пидручный попал в неприятную ситуацию на Кубке мира по биатлону

На 3-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 16 по 22 декабря проходит во французском Анси, состоялась гонка с массовым стартом среди мужчин на 15 км.

Украину представлял Дмитрий Пидручный, который попал в неприятную ситуацию на старте. 28-летний тернопольчанин упал перед первой стрельбой.

"Дмитрий упал, у него открылось крепление. Мы боялись, что он сломал лыжу. Потерял где-то минуту. Жалко, он мог быть сегодня впереди. Такой биатлон сегодня. Трасса тяжелая, непросто толкать лыжи вперед", – сказал тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра в эфире "UA:Перший".

Отметим, что это не помешало Диме отстрелять чисто на первых двух огневых рубежах. Однако неточные выстрелы на стойках откинули украинца на 23-е место.

Победу в великолепном стиле добыл Йоханнес Тингнес Бе, опередив более чем на 40 секунд француза Эмильена Жакле. "Бронза" на счету Тарьей Бе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в спринте Дмитрий Пидручный сумел прорваться в топ-20, заняв итоговое 18-е место.

В женской спринтерской гонке Елена Пидгрушная показала отличный результат, заняв 9-е место.

Накануне в женской гонке преследования украинка Вита Семеренко совершила большой прорыв, отыграв 28 мест.

Мужскую гонку преследования наша сборная провалила.

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