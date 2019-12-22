Украинка заняла последнее место на Кубке мира по биатлону

Гонкой с массовым стартом среди женщин на 12.5 км завершился 3-й этап Кубка мира по биатлону, который с 16 по 22 декабря проходил во французском Анси.
Украина в этой дисциплине выступила неудачно. Елена Пидгрушная с тремя неточными выстрелами на последних трех огневых рубежах заняла 19-е место.
Дарья Блашко сделала лишь один промах на второй лежке, но показала ужасный ход лыжами и финишировала последней из 29 участниц. 30-я биатлонистка Элиза Гаспарин (Швейцария) не закончила гонку, снявшись с масс-старта.
Победу праздновала норвежка Тирил Экхофф. Она на 80 секунд опередила лидера общего зачета Доротею Вирер из Италии. "Бронза" на счету у шведки Линн Перссон.
Как сообщал OBOZREVATEL, в спринте Дмитрий Пидручный сумел прорваться в топ-20, заняв итоговое 18-е место.
В женской спринтерской гонке Елена Пидгрушная показала отличный результат, заняв 9-е место.
Накануне в женской гонке преследования украинка Вита Семеренко совершила большой прорыв, отыграв 28 мест.
Мужскую гонку преследования наша сборная провалила.
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