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22 декабря • обновлено в 17:16
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Украинка заняла последнее место на Кубке мира по биатлону

Украинка заняла последнее место на Кубке мира по биатлону
Наши соотечественницы не смогли показать высокие результаты
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Гонкой с массовым стартом среди женщин на 12.5 км завершился 3-й этап Кубка мира по биатлону, который с 16 по 22 декабря проходил во французском Анси.

Украина в этой дисциплине выступила неудачно. Елена Пидгрушная с тремя неточными выстрелами на последних трех огневых рубежах заняла 19-е место.

Дарья Блашко сделала лишь один промах на второй лежке, но показала ужасный ход лыжами и финишировала последней из 29 участниц. 30-я биатлонистка Элиза Гаспарин (Швейцария) не закончила гонку, снявшись с масс-старта.

Победу праздновала норвежка Тирил Экхофф. Она на 80 секунд опередила лидера общего зачета Доротею Вирер из Италии. "Бронза" на счету у шведки Линн Перссон.

Украинка заняла последнее место на Кубке мира по биатлону

Новости
Пидручный попал в неприятную ситуацию на Кубке мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, в спринте Дмитрий Пидручный сумел прорваться в топ-20, заняв итоговое 18-е место.

В женской спринтерской гонке Елена Пидгрушная показала отличный результат, заняв 9-е место.

Накануне в женской гонке преследования украинка Вита Семеренко совершила большой прорыв, отыграв 28 мест.

Мужскую гонку преследования наша сборная провалила.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Елена Пидгрушная Дарья Блашко
Место
Франция
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Украинка Мощно заняла первое место с конца - ось так!
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