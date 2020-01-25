Украина вошла в топ-10 на Кубке мира по биатлону

На шестом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в эти дни в словенской Поклюке, состоялась классическая смешанная эстафета..

Украина, которая была представлена квартетом Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная, заняла 10-е место.

Елена Пидгрушная

Гонка для нас началась неудачно. Бегущий первым Артем Тищенко демонстрировал катастрофически низкую скорость, после каждого огневого рубежа уступая по 40 секунд ходом. Вместе с неидеальной стрельбой (1 промах на стойке) это привело к отставанию в 1:45.8 и 19-у месту при передаче эстафеты.

Артем Прима продолжил неудачи "сине-желтых", с тремя промахами застряв на "лежке". Женская половина сборной стартовала с 19-го места и продемонстрировать сильный прогресс не смогла.

Юлия Джима сделала 3 неточных выстрела в стрельбе лежа и 1 в стрельбе стоя, передав эстафету 12-й с отставанием более 3 минут.

Елена Пидгрушная свой этап провела великолепно, но сильно на результате это не сказалось. Итог - граница топ-10.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дует Анастасия Меркушина - Дмитрий Пидручный, заняла 5-е место в сингл-миксте.

Отметим, что старт 6-го этапа вышел неудачным для нашей сборной. Лучшей среди украинок в индивидуальной гонке стала Юлия Джима, которая заняла 14-ю строчку, несмотря на два допущенных промаха.

В мужской индивидуалке самый высокий результат в сборной Украины продемонстрировал Артем Прима, финишировав на 18-м месте, и отстав от лидера гонки на 3 минуты.

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