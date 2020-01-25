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25 января • обновлено в 17:33
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Украина вошла в топ-10 на Кубке мира по биатлону

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На шестом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в эти дни в словенской Поклюке, состоялась классическая смешанная эстафета..

Украина, которая была представлена квартетом Артем Тищенко, Артем Прима, Юлия Джима и Елена Пидгрушная, заняла 10-е место.

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Гонка для нас началась неудачно. Бегущий первым Артем Тищенко демонстрировал катастрофически низкую скорость, после каждого огневого рубежа уступая по 40 секунд ходом. Вместе с неидеальной стрельбой (1 промах на стойке) это привело к отставанию в 1:45.8 и 19-у месту при передаче эстафеты.

Артем Прима продолжил неудачи "сине-желтых", с тремя промахами застряв на "лежке". Женская половина сборной стартовала с 19-го места и продемонстрировать сильный прогресс не смогла.

Юлия Джима сделала 3 неточных выстрела в стрельбе лежа и 1 в стрельбе стоя, передав эстафету 12-й с отставанием более 3 минут.

Елена Пидгрушная свой этап провела великолепно, но сильно на результате это не сказалось. Итог - граница топ-10.

Украина вошла в топ-10 на Кубке мира по биатлону

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6-й этап Кубка мира по биатлону: расписание и результаты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дует Анастасия Меркушина - Дмитрий Пидручный, заняла 5-е место в сингл-миксте.

Отметим, что старт 6-го этапа вышел неудачным для нашей сборной. Лучшей среди украинок в индивидуальной гонке стала Юлия Джима, которая заняла 14-ю строчку, несмотря на два допущенных промаха.

В мужской индивидуалке самый высокий результат в сборной Украины продемонстрировал Артем Прима, финишировав на 18-м месте, и отстав от лидера гонки на 3 минуты.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Елена Пидгрушная Артем Прима
Место
Словения Поклюка
Тег
Сборная Украины по биатлону
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