Украина на Кубке мира по биатлону: результаты сенсационного мужского спринта

В норвежском Холменколлене, где стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону, состоялась мужская спринтерская гонка. Она завершилась сенсационной победой норвежца Хенрика Л′Абе-Лунда. Это его первое персональное "золото" на этапах КМ в карьере.

31-летний чемпион мира довольно неожиданно опередил главных фаворитов гонки и лидеров сезона - Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада. Они финишировали вторым и третьим соответственно. При этом норвежец опередил француза всего на 0,8 секунды. Упав на финише, Йоханнес долго не мог подняться и к нему на помощь пришел его брат Тарье.

Лучшим среди биатлонистов сборной Украины стал Дмитрий Пидручный. Капитан нашей мужской команды с одним промахом оказался 22-м.

Артем Прима также не закрыл одну мишень, однако по скорости на трассе уступил соотечественнику, финишировав 33-м. Владимир Семаков, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко не смогли попасть в топ-50.

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинка Юлия Джима завоевала медаль Кубка мира, блестяще отстрелявшись в спринте.