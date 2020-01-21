Кубок мира по биатлону: где смотреть 6-й этап - расписание трансляций

С 23 по 26 января словенском городке Поклюка состоится 6-й этап Кубка мира по биатлону.

Он будет включать в себя три дисциплины: индивидуальную гонку, сингл-микст (одиночная смешанная эстафета), классический микст (смешанная эстафета) и масс-старт.

Стадион, на котором проходят этапы Кубка мира, находится в 20 км от Бледа. С начала 1990-х здесь регулярно проводятся гонки мировой биатлонной элиты, с 1999 года ежегодно.

Кубок мира по биатлону: стадион в Поклюке skisport.ru

Лидеры сборной Украины Вита и Валя Семеренко пропускают этап в Поклюке в рамках плановой ротации. Их места в составе займут Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и Юлия Журавок. Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Дарья Блашко также представят Украину на этапе в Поклюке.

В состав мужской команды вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.

Сборная Украины по биатлону

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию организует телеканал "UA:Перший".

Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, кубковое первенство будет транслировать "Eurosport 1", "Беларусь 5" и "Матч ТВ".

23 января, четверг

15:15. Индивидуальная гонка, мужчины 20 км – "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

24 января, пятница

15:15. Индивидуальная гонка, женщины 15 км – "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

25 января, суббота

14:16. Одиночная смешанная эстафета – "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

16:00. Смешанная эстафета – "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

26 января, воскресенье

13:15. Масс-старт, мужчины 15 км – "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

16:00. Масс-старт, женщины 12.5 км – "UA:Перший", "Матч ТВ", "Eurosport 1", "Беларусь 5"

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, на 5-м этапе в гонке преследования украинка Вита Семеренко стала единственной спортсменкой среди 59 участниц, которая не допустила ни одного промаха на всех четырех огневых рубежах.

Днем ранее действующий чемпион мира в индивидуальной гонке Дмитрий Пидручный неудачно провел пасьют, сделал 7 неточных выстрелов и был снят с дистанции.

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