На 3-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 16 по 22 декабря проходит во французском Анси, состоялась гонка преследования среди мужчин на 12,5 км.

Биатлонисты сборной Украины продемонстрировали провальную стрельбу и не смогли побороться за высокие места. Лучшим из нашей команды стал Дмитрий Пидручный, который с пятью промахами финишировал 20-м.

Остальные украинцы допустили не менее трех неточных выстрелов каждый, и завершили пасьют еще ниже.

Победу праздновал норвежец Йоханнес Тингнес Бё, который опередил на 22 секунды Кантена Фийона Майе из Франции. Третье место в активе еще одного представителя Норвегии Ветле Шостада Кристиансена.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в спринте Пидручный сумел прорваться в топ-20, заняв итоговое 18-е место.

В женской спринтерской гонке Елена Пидгрушная показала отличный результат, заняв 9-е место.

Ранее Сергей Семенов с большим отрывом выиграл "золото" Кубка IBU в Австрии.

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