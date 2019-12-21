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21 декабря • обновлено в 15:22
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Сборная Украины провально выступила в гонке Кубка мира по биатлону

Сборная Украины провально выступила в гонке Кубка мира по биатлону
Гонка прошла в напряженной борьбе
1.3т Читать материал на украинском

На 3-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 16 по 22 декабря проходит во французском Анси, состоялась гонка преследования среди мужчин на 12,5 км.

Биатлонисты сборной Украины продемонстрировали провальную стрельбу и не смогли побороться за высокие места. Лучшим из нашей команды стал Дмитрий Пидручный, который с пятью промахами финишировал 20-м.

Остальные украинцы допустили не менее трех неточных выстрелов каждый, и завершили пасьют еще ниже.

Победу праздновал норвежец Йоханнес Тингнес Бё, который опередил на 22 секунды Кантена Фийона Майе из Франции. Третье место в активе еще одного представителя Норвегии Ветле Шостада Кристиансена.

Сборная Украины провально выступила в гонке Кубка мира по биатлону

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в спринте Пидручный сумел прорваться в топ-20, заняв итоговое 18-е место.

В женской спринтерской гонке Елена Пидгрушная показала отличный результат, заняв 9-е место.

Ранее Сергей Семенов с большим отрывом выиграл "золото" Кубка IBU в Австрии.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Франция
Тег
Сборная Украины по биатлону
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