Кубок мира по биатлону 2020/2021: календарь всех гонок сезона
В субботу, 28 ноября, в финском городе Контиолахти стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Самое главное зимнее биатлонное соревнование будет состоять из 9 этапов.
С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке состоится чемпионат мира, который также пойдет биатлонистам в личный очковый зачет.
В Украине гонки можно будет увидеть на телеканале "UA:Перший". В России соревнования транслируют "Матч ТВ" и "Матч! Арена".
Расписание Кубка мира-2020/21 (время киевское)
1-й этап. Контиолахти, Финляндия
28 ноября 2020 12:00 20 км индивидуальная гонка, мужчины
28 ноября 2020 15:20 15 км индивидуальная гонка, женщины
29 ноября 2020 11:30 10 км спринт, мужчины
29 ноября 2020 14:40 7.5 км спринт, женщины
2-й этап. Контиолахти, Финляндия
3 декабря 2020 14:30 10 км спринт, мужчины
3 декабря 2020 17:30 7.5 км спринт, женщины
5 декабря 2020 14:20 12.5 км гонка преследования, мужчины
5 декабря 2020 16:15 4x6 км эстафета, женщины
6 декабря 2020 13:45 4x7.5 км эстафета, мужчины
6 декабря 2020 16:15 10 км гонка преследования, женщины
3-й этап. Хохфильцен, Австрия
11 декабря 2020 12:30 7.5 км спринт, женщины
11 декабря 2020 15:20 10 км спринт, мужчины
12 декабря 2020 12:45 4x6 км эстафета, женщины
12 декабря 2020 15:45 12.5 км гонка преследования, мужчины
13 декабря 2020 12:45 10 км гонка преследования, женщины
13 декабря 2020 15:00 4x7.5 км эстафета, мужчины
4-й этап. Хохфильцен, Австрия
17 декабря 2020 15:15 10 км спринт, мужчины
18 декабря 2020 15:15 7.5 км спринт, женщины
19 декабря 2020 14:00 12.5 км гонка преследования, мужчины
19 декабря 2020 16:00 10 км гонка преследования, женщины
20 декабря 2020 13:00 15 км масс-старт, мужчины
20 декабря 2020 15:25 12.5 км масс-старт, женщины
5-й этап. Оберхоф, Германия
7 января 2021 15:15 7.5 км спринт, женщины
8 января 2021 15:15 10 км спринт, мужчины
9 января 2021 13:45 10 км гонка преследования, женщины
9 января 2021 15:45 12.5 км гонка преследования, мужчины
10 января 2021 12:30 4x6 смешанная эстафета
10 января 2021 15:40 одиночная смешанная эстафета
6-й этап. Оберхоф, Германия
13 января 2021 15:30 10 км спринт, мужчины
14 января 2021 15:30 7.5 км спринт, женщины
15 января 2021 15:30 4x7.5 км эстафета, мужчины
16 января 2021 15:45 4x6 км эстафета, женщины
17 января 2021 13:30 15 км масс-старт, мужчины
17 января 2021 16:00 12.5 км масс-старт, женщины
7-й этап. Антхольц, Италия
21 января 2021 15:15 15 км индивидуальная гонка, женщины
22 января 2021 14:15 20 км индивидуальная гонка, мужчины
23 января 2021 14:10 12.5 км масс-старт, женщины
23 января 2021 16:05 4x7.5 км эстафета, мужчины
24 января 2021 13:00 4x6 км эстафета, женщины
24 января 2021 15:45 15 км масс-старт, мужчины
Чемпионат мира. Поклюка, Словения
10 февраля 2021 16:00 4x7.5 смешанная эстафета
12 февраля 2021 15:30 10 км спринт, мужчины
13 февраля 2021 15:30 7.5 км спринт, женщины
14 февраля 2021 14:15 12.5 км гонка преследования, мужчины
14 февраля 2021 16:30 10 км гонка преследования, женщины
16 февраля 2021 13:05 15 км индивидуальная гонка, женщины
17 февраля 2021 15:30 20 км индивидуальная гонка, мужчины
18 февраля 2021 16:15 одиночная смешанная эстафета
20 февраля 2021 12:45 4x6 км эстафета, женщины
20 февраля 2021 16:00 4x7.5 км эстафета, мужчины
21 февраля 2021 13:30 12.5 км масс-старт, женщины
21 февраля 2021 16:15 15 км масс-старт, мужчины
8-й этап. Нове Место, Чехия
11 марта 2021 18:30 10 км спринт, мужчины
12 марта 2021 18:30 7.5 км спринт, женщины
13 марта 2021 15:45 12.5 км гонка преследования, мужчины
13 марта 2021 18:15 10 км гонка преследования, женщины
14 марта 2021 11:25 4x6 смешанная эстафета (W+M)
14 марта 2021 14:45 одиночная смешанная эстафета (W+M)
9-й этап. Холменколлен, Норвегия
18 марта 2021 16:30 7.5 км спринт, женщины
19 марта 2021 16:30 10 км спринт, мужчины
20 марта 2021 13:15 10 км гонка преследования, женщины
20 марта 2021 16:15 12.5 км гонка преследования, мужчины
21 марта 2021 14:00 12.5 км масс-старт, женщины
21 марта 2021 16:30 15 км масс-старт, мужчины
Напомним, что в прошлом году Украина заняла 6-е место среди всех стран, участвующих в Кубке мира по биатлону.