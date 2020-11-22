Кубок мира по биатлону 2020/2021: календарь всех гонок сезона

В субботу, 28 ноября, в финском городе Контиолахти стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Самое главное зимнее биатлонное соревнование будет состоять из 9 этапов.

С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке состоится чемпионат мира, который также пойдет биатлонистам в личный очковый зачет.

В Украине гонки можно будет увидеть на телеканале "UA:Перший". В России соревнования транслируют "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Расписание Кубка мира-2020/21 (время киевское)

1-й этап. Контиолахти, Финляндия

28 ноября 2020 12:00 20 км индивидуальная гонка, мужчины

28 ноября 2020 15:20 15 км индивидуальная гонка, женщины

29 ноября 2020 11:30 10 км спринт, мужчины

29 ноября 2020 14:40 7.5 км спринт, женщины

2-й этап. Контиолахти, Финляндия

3 декабря 2020 14:30 10 км спринт, мужчины

3 декабря 2020 17:30 7.5 км спринт, женщины

5 декабря 2020 14:20 12.5 км гонка преследования, мужчины

5 декабря 2020 16:15 4x6 км эстафета, женщины

6 декабря 2020 13:45 4x7.5 км эстафета, мужчины

6 декабря 2020 16:15 10 км гонка преследования, женщины

3-й этап. Хохфильцен, Австрия

11 декабря 2020 12:30 7.5 км спринт, женщины

11 декабря 2020 15:20 10 км спринт, мужчины

12 декабря 2020 12:45 4x6 км эстафета, женщины

12 декабря 2020 15:45 12.5 км гонка преследования, мужчины

13 декабря 2020 12:45 10 км гонка преследования, женщины

13 декабря 2020 15:00 4x7.5 км эстафета, мужчины

4-й этап. Хохфильцен, Австрия

17 декабря 2020 15:15 10 км спринт, мужчины

18 декабря 2020 15:15 7.5 км спринт, женщины

19 декабря 2020 14:00 12.5 км гонка преследования, мужчины

19 декабря 2020 16:00 10 км гонка преследования, женщины

20 декабря 2020 13:00 15 км масс-старт, мужчины

20 декабря 2020 15:25 12.5 км масс-старт, женщины

5-й этап. Оберхоф, Германия

7 января 2021 15:15 7.5 км спринт, женщины

8 января 2021 15:15 10 км спринт, мужчины

9 января 2021 13:45 10 км гонка преследования, женщины

9 января 2021 15:45 12.5 км гонка преследования, мужчины

10 января 2021 12:30 4x6 смешанная эстафета

10 января 2021 15:40 одиночная смешанная эстафета

6-й этап. Оберхоф, Германия

13 января 2021 15:30 10 км спринт, мужчины

14 января 2021 15:30 7.5 км спринт, женщины

15 января 2021 15:30 4x7.5 км эстафета, мужчины

16 января 2021 15:45 4x6 км эстафета, женщины

17 января 2021 13:30 15 км масс-старт, мужчины

17 января 2021 16:00 12.5 км масс-старт, женщины

7-й этап. Антхольц, Италия

21 января 2021 15:15 15 км индивидуальная гонка, женщины

22 января 2021 14:15 20 км индивидуальная гонка, мужчины

23 января 2021 14:10 12.5 км масс-старт, женщины

23 января 2021 16:05 4x7.5 км эстафета, мужчины

24 января 2021 13:00 4x6 км эстафета, женщины

24 января 2021 15:45 15 км масс-старт, мужчины

Чемпионат мира. Поклюка, Словения

10 февраля 2021 16:00 4x7.5 смешанная эстафета

12 февраля 2021 15:30 10 км спринт, мужчины

13 февраля 2021 15:30 7.5 км спринт, женщины

14 февраля 2021 14:15 12.5 км гонка преследования, мужчины

14 февраля 2021 16:30 10 км гонка преследования, женщины

16 февраля 2021 13:05 15 км индивидуальная гонка, женщины

17 февраля 2021 15:30 20 км индивидуальная гонка, мужчины

18 февраля 2021 16:15 одиночная смешанная эстафета

20 февраля 2021 12:45 4x6 км эстафета, женщины

20 февраля 2021 16:00 4x7.5 км эстафета, мужчины

21 февраля 2021 13:30 12.5 км масс-старт, женщины

21 февраля 2021 16:15 15 км масс-старт, мужчины

8-й этап. Нове Место, Чехия

11 марта 2021 18:30 10 км спринт, мужчины

12 марта 2021 18:30 7.5 км спринт, женщины

13 марта 2021 15:45 12.5 км гонка преследования, мужчины

13 марта 2021 18:15 10 км гонка преследования, женщины

14 марта 2021 11:25 4x6 смешанная эстафета (W+M)

14 марта 2021 14:45 одиночная смешанная эстафета (W+M)

9-й этап. Холменколлен, Норвегия

18 марта 2021 16:30 7.5 км спринт, женщины

19 марта 2021 16:30 10 км спринт, мужчины

20 марта 2021 13:15 10 км гонка преследования, женщины

20 марта 2021 16:15 12.5 км гонка преследования, мужчины

21 марта 2021 14:00 12.5 км масс-старт, женщины

21 марта 2021 16:30 15 км масс-старт, мужчины

Напомним, что в прошлом году Украина заняла 6-е место среди всех стран, участвующих в Кубке мира по биатлону.