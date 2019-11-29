Кубок мира по биатлону-2019/2020: календарь и расписание

В субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. За главный приз – Хрустальный глобус – будут бороться и украинские биатлонисты.

Предлагаем вашему вниманию расписание Кубка мира-2019/20 (указано киевское время начала матчей).

В Украине гонки можно будет увидеть на телеканале "UA:Перший". В России соревнования транслируют "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Кубок мира-2019/20

Эстерсунд, Швеция

30 ноября (суббота) - 14.10 Одиночная смешанная эстафета, 16.00 Смешанная эстафета

1 декабря (воскресенье) - 13.30 Спринт 10 км, Мужчины, 16.30 Спринт 7.5 км, Женщины

4 декабря (среда) - 17.20 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

5 декабря (четверг) - 17.20 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

7 декабря (суббота) - 18.30 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

8 декабря (воскресенье) - 16.30 Эстафета 4х6 км, Женщины

Хохфильцен, Австрия

13 декабря (пятница) - 12.30 Спринт 7.5 км, Женщины, 15.20 Спринт 10 км, Мужчины

14 декабря (суббота) - 12.30 Эстафета 4х6 км, Женщины, 15.55 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

15 декабря (воскресенье) - 13.00 Гонка преследования 10 км, Женщины, 15.00 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

Анси, Франция

19 декабря (четверг) - 15.15 Спринт 10 км, Мужчины

20 декабря (пятница) - 15.15 Спринт 7.5 км, Женщины

21 декабря (суббота) - 14.00 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины, 16.00 Гонка преследования 10 км, Женщины

22 декабря (воскресенье) - 13.10 Масс-старт 15 км, Мужчины, 15.15 Масс-старт 12.5 км, Женщины

Оберхоф, Германия

9 января (четверг) - 15.30 Спринт 7.5 км, Женщины

10 января (пятница) - 15.30 Спринт 10 км, Мужчины

11 января (суббота) - 13.00 Эстафета 4х6 км, Женщины, 15.15 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

12 января (воскресенье) - 13.45 Масс-старт 12.5 км, Женщины, 15.30 Масс-старт 15 км, Мужчины

Рупольдинг, Германия

15 января (среда) - 15.30 Спринт 7.5 км, Женщины

16 января (четверг) - 15.30 Спринт 10 км, Мужчины

17 января (пятница) - 15.30 Эстафета 4х6 км, Женщины

18 января (суббота) - 15.15 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

19 января (воскресенье) - 13.15 Гонка преследования 10 км, Женщины, 15.30 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

Поклюка, Словения

23 января (четверг) - 15.15 Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

24 января (пятница) - 15.15 Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

25 января (суббота) - 14.15 Одиночная смешанная эстафета, 16.00 Смешанная эстафета

26 января (воскресенье) - 13.15 Масс-старт 15 км, Мужчины, 16.00 Масс-старт 12.5 км, Женщины

Нове-Место, Чехия

5 марта (четверг) - 18.35 Спринт 7.5 км, Женщины

6 марта (пятница) - 18.30 Спринт 10 км, Мужчины

7 марта (суббота) - 15.00 Эстафета 4х6 км, Женщины, 18.00 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

8 марта (воскресенье) - 12.45 Масс-старт 12.5 км, Женщины, 14.45 Масс-старт 15 км, Мужчины

Контиолахти, Финляндия

12 марта (четверг) - 18.30 Спринт 10 км, Мужчины

13 марта (пятница) - 18.30 Спринт 7.5 км, Женщины

14 марта (суббота) - 14.45 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины, 16.45

Гонка преследования 10 км, Женщины

15 марта (воскресенье) - 14.15 Одиночная смешанная эстафета, 16.15 Смешанная эстафета

Холменколлен, Норвегия

20 марта (пятница) - 14.15 Спринт 7.5 км, Женщины, 17.45 Спринт 10 км, Мужчины

21 марта (суббота) - 13.45 Гонка преследования 10 км, Женщины, 15.30 Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

22 марта (воскресенье) - 15.00 Масс-старт 12.5 км, Женщины, 16.45 Масс-старт 15 км, Мужчины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какой украинский канала покажет Кубок мира по биатлону в новом сезоне.

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