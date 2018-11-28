Кубок мира по биатлону 2018/2019: календарь и результаты

2 декабря этапом в словенском Поклюке стартовало самое популярное биатлонное соревнование планеты — Кубок мира. В календаре сезона 2018/2019 — девять этапов и чемпионат мира в шведском Эстерсунде.

Завершится сражение сильнейших биатлонистов планеты 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене. Два этапа КМ пройдут в Северной Америке.

Этап 1. Поклюка, Словения 2 декабря, воскресенье 13:00. Одиночная смешанная эстафета (супермикст) / ОТЧЕТ 15:30. Смешанная эстафета / ОТЧЕТ 6 декабря, четверг 11:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины / ОТЧЕТ 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины / ОТЧЕТ 7 декабря, пятница 15:15. Спринт, 10 км, мужчины / ОТЧЕТ 8 декабря, суббота 15:15. Спринт, 7,5 км, женщины/ ОТЧЕТ 9 декабря, воскресенье 12:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины / ОТЧЕТ 15:45. Гонка преследования, 10 км, женщины / ОТЧЕТ Этап 2. Хохфильцен, Австрия 13.12.2018 15:15 Спринт Женщины Спринт 7,5 км 14.12.2018 15:15 Спринт Мужчины Спринт 10 км 15.12.2018 12:30 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км 15.12.2018 15:45 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км 16.12.2018 12:15 Эстафета Женщины Эстафета 4x6 км 16.12.2018 15:00 Эстафета Мужчины Эстафета 4x7,5 км Этап 3. Нове-Место, Чехия 20.12.2018 18:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км 21.12.2018 18:30 Спринт Женщины Спринт 7,5 км 22.12.2018 16:00 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км 22.12.2018 18:00 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км 23.12.2018 12:45 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км 23.12.2018 15:30 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км Этап 4. Оберхоф, Германия 10.01.2019 15:30 Спринт Женщины Спринт 7,5 км 11.01.2019 15:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км 12.01.2019 13:45 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км 12.01.2019 16:00 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км 13.01.2019 12:45 Эстафета Женщины Эстафета 4x6 км 13.01.2019 15:30 Эстафета Мужчины Эстафета 4x7,5 км Этап 5. Рупольдинг, Германия 16.01.2019 15:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км 17.01.2019 15:30 Спринт Женщины Спринт 7,5 км 18.01.2019 15:30 Эстафета Мужчины Эстафета 4x7,5 км 19.01.2019 15:30 Эстафета Женщины Эстафета 4x6 км 20.01.2019 13:15 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км 20.01.2019 15:40 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км Этап 6. Антхольц-Антерсельва, Италия 24.01.2019 15:30 Спринт Женщины Спринт 7,5 км 25.01.2019 15:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км 26.01.2019 14:30 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км 26.01.2019 16:30 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км 27.01.2019 13:45 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км 27.01.2019 16:30 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км Этап 7. Канмор, Канада 07.02.2019 19:15 Индивидуальная гонка Мужчины Индивидуальная гонка 20 км 07.02.2019 23:00 Индивидуальная гонка Женщины Индивидуальная гонка 15 км 09.02.2019 21:30 Эстафета Мужчины Эстафета 4x7,5 км 09.02.2019 23:45 Эстафета Женщины Эстафета 4x6 км 10.02.2019 20:00 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км 10.02.2019 23:00 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км Этап 8. Солт-Лейк-Сити, США 14.02.2019 20:15 Спринт Женщины Спринт 7,5 км 15.02.2019 20:15 Спринт Мужчины Спринт 10 км 16.02.2019 19:05 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км 16.02.2019 23:05 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км 17.02.2019 19:10 Смешанная эстафета Женщины/Мужчины Супермикст 17.02.2019 23:05 Смешанная эстафета Женщины/Мужчины Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км ЧМ-2019. Эстерсунд, Швеция 07.03.2019 17:15 Смешанная эстафета Женщины/Мужчины Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км 08.03.2019 17:15 Спринт Женщины Спринт 7,5 км 09.03.2019 17:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км 10.03.2019 16:45 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км 10.03.2019 17:30 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км 12.03.2019 16:30 Индивидуальная гонка Женщины Индивидуальная гонка 15 км 13.03.2019 17:10 Индивидуальная гонка Мужчины Индивидуальная гонка 20 км 14.03.2019 18:10 Смешанная эстафета Женщины/Мужчины Супермикст 16.03.2019 14:15 Эстафета Женщины Эстафета 4x6 км 16.03.2019 17:30 Эстафета Мужчины Эстафета 4x7,5 км 17.03.2019 14:15 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км 17.03.2019 17:00 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км Этап 9. Осло-Хольменколлен, Норвегия 21.03.2019 17:30 Спринт Женщины Спринт 7,5 км 22.03.2019 17:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км 23.03.2019 16:00 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км 23.03.2019 18:15 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км 24.03.2019 15:00 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км 24.03.2019 17:30 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км

*время везде указано киевское

Отметим, что в этом сезоне нет ни одного этапа в России. Кроме того, Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) запретил в России проведение этапов Кубка мира в сезоне-2019/2020.