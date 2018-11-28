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Кубок мира по биатлону 2018/2019: календарь и результаты

17.2тЧитать материал на украинском

2 декабря этапом в словенском Поклюке стартовало самое популярное биатлонное соревнование планеты — Кубок мира. В календаре сезона 2018/2019 — девять этапов и чемпионат мира в шведском Эстерсунде.

Завершится сражение сильнейших биатлонистов планеты 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене. Два этапа КМ пройдут в Северной Америке.

Кубок мира по биатлону 2018/2019: календарь и результаты

Этап 1. Поклюка, Словения

2 декабря, воскресенье

13:00. Одиночная смешанная эстафета (супермикст) / ОТЧЕТ

1-й этап Кубка мира по биатлону: все результаты и отчеты

15:30. Смешанная эстафета / ОТЧЕТ

1-й этап Кубка мира по биатлону: все результаты и отчеты

6 декабря, четверг

11:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины / ОТЧЕТ

1-й этап Кубка мира по биатлону: все результаты и отчеты

15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины / ОТЧЕТ

1-й этап Кубка мира по биатлону: все результаты и отчеты

7 декабря, пятница

15:15. Спринт, 10 км, мужчины / ОТЧЕТ

1-й этап Кубка мира по биатлону: все результаты и отчеты

8 декабря, суббота

15:15. Спринт, 7,5 км, женщины/ ОТЧЕТ

1-й этап Кубка мира по биатлону: все результаты и отчеты

9 декабря, воскресенье

12:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины / ОТЧЕТ

1-й этап Кубка мира по биатлону: все результаты и отчеты

15:45. Гонка преследования, 10 км, женщины / ОТЧЕТ

1-й этап Кубка мира по биатлону: все результаты и отчеты
Этап 2. Хохфильцен, Австрия
13.12.2018 15:15 Спринт Женщины Спринт 7,5 км
14.12.2018 15:15 Спринт Мужчины Спринт 10 км
15.12.2018 12:30 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км
15.12.2018 15:45 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км
16.12.2018 12:15 Эстафета Женщины Эстафета 4x6 км
16.12.2018 15:00 Эстафета Мужчины Эстафета 4x7,5 км
Этап 3. Нове-Место, Чехия
20.12.2018 18:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км
21.12.2018 18:30 Спринт Женщины Спринт 7,5 км
22.12.2018 16:00 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км
22.12.2018 18:00 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км
23.12.2018 12:45 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км
23.12.2018 15:30 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км
Этап 4. Оберхоф, Германия
10.01.2019 15:30 Спринт Женщины Спринт 7,5 км
11.01.2019 15:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км
12.01.2019 13:45 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км
12.01.2019 16:00 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км
13.01.2019 12:45 Эстафета Женщины Эстафета 4x6 км
13.01.2019 15:30 Эстафета Мужчины Эстафета 4x7,5 км
Этап 5. Рупольдинг, Германия
16.01.2019 15:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км
17.01.2019 15:30 Спринт Женщины Спринт 7,5 км
18.01.2019 15:30 Эстафета Мужчины Эстафета 4x7,5 км
19.01.2019 15:30 Эстафета Женщины Эстафета 4x6 км
20.01.2019 13:15 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км
20.01.2019 15:40 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км
Этап 6. Антхольц-Антерсельва, Италия
24.01.2019 15:30 Спринт Женщины Спринт 7,5 км
25.01.2019 15:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км
26.01.2019 14:30 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км
26.01.2019 16:30 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км
27.01.2019 13:45 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км
27.01.2019 16:30 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км
Этап 7. Канмор, Канада
07.02.2019 19:15 Индивидуальная гонка Мужчины Индивидуальная гонка 20 км
07.02.2019 23:00 Индивидуальная гонка Женщины Индивидуальная гонка 15 км
09.02.2019 21:30 Эстафета Мужчины Эстафета 4x7,5 км
09.02.2019 23:45 Эстафета Женщины Эстафета 4x6 км
10.02.2019 20:00 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км
10.02.2019 23:00 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км
Этап 8. Солт-Лейк-Сити, США
14.02.2019 20:15 Спринт Женщины Спринт 7,5 км
15.02.2019 20:15 Спринт Мужчины Спринт 10 км
16.02.2019 19:05 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км
16.02.2019 23:05 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км
17.02.2019 19:10 Смешанная эстафета Женщины/Мужчины Супермикст
17.02.2019 23:05 Смешанная эстафета Женщины/Мужчины Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
ЧМ-2019. Эстерсунд, Швеция
07.03.2019 17:15 Смешанная эстафета Женщины/Мужчины Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
08.03.2019 17:15 Спринт Женщины Спринт 7,5 км
09.03.2019 17:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км
10.03.2019 16:45 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км
10.03.2019 17:30 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км
12.03.2019 16:30 Индивидуальная гонка Женщины Индивидуальная гонка 15 км
13.03.2019 17:10 Индивидуальная гонка Мужчины Индивидуальная гонка 20 км
14.03.2019 18:10 Смешанная эстафета Женщины/Мужчины Супермикст
16.03.2019 14:15 Эстафета Женщины Эстафета 4x6 км
16.03.2019 17:30 Эстафета Мужчины Эстафета 4x7,5 км
17.03.2019 14:15 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км
17.03.2019 17:00 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км
Этап 9. Осло-Хольменколлен, Норвегия
21.03.2019 17:30 Спринт Женщины Спринт 7,5 км
22.03.2019 17:30 Спринт Мужчины Спринт 10 км
23.03.2019 16:00 Гонка преследования Женщины Гонка преследования 10 км
23.03.2019 18:15 Гонка преследования Мужчины Гонка преследования 12,5 км
24.03.2019 15:00 Масс-старт Женщины Масс-старт 12,5 км
24.03.2019 17:30 Масс-старт Мужчины Масс-старт 15 км

*время везде указано киевское

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Кубок мира по биатлону: где смотреть в Украине

Отметим, что в этом сезоне нет ни одного этапа в России. Кроме того, Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) запретил в России проведение этапов Кубка мира в сезоне-2019/2020.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

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Кубок мира по биатлону
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качапчук ватан
качапчук ватан
в лаптеландии не стоит проводить кубки мира)) дюшесно- мельдониевая засиРашка не достойная срана где можно проводить соревнования ))) СУГС ))
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