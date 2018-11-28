Кубок мира по биатлону 2018/2019: календарь и результаты

2 декабря этапом в словенском Поклюке стартовало самое популярное биатлонное соревнование планеты — Кубок мира. В календаре сезона 2018/2019 — девять этапов и чемпионат мира в шведском Эстерсунде.
Завершится сражение сильнейших биатлонистов планеты 24 марта 2019 года в норвежском Холменколлене. Два этапа КМ пройдут в Северной Америке.
|Этап 1. Поклюка, Словения
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2 декабря, воскресенье
13:00. Одиночная смешанная эстафета (супермикст) / ОТЧЕТ
15:30. Смешанная эстафета / ОТЧЕТ
6 декабря, четверг
15:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины / ОТЧЕТ
7 декабря, пятница
15:15. Спринт, 10 км, мужчины / ОТЧЕТ
8 декабря, суббота
15:15. Спринт, 7,5 км, женщины/ ОТЧЕТ
9 декабря, воскресенье
12:45. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины / ОТЧЕТ
15:45. Гонка преследования, 10 км, женщины / ОТЧЕТ
|Этап 2. Хохфильцен, Австрия
|13.12.2018 15:15
|Спринт
|Женщины
|Спринт 7,5 км
|14.12.2018 15:15
|Спринт
|Мужчины
|Спринт 10 км
|15.12.2018 12:30
|Гонка преследования
|Женщины
|Гонка преследования 10 км
|15.12.2018 15:45
|Гонка преследования
|Мужчины
|Гонка преследования 12,5 км
|16.12.2018 12:15
|Эстафета
|Женщины
|Эстафета 4x6 км
|16.12.2018 15:00
|Эстафета
|Мужчины
|Эстафета 4x7,5 км
|Этап 3. Нове-Место, Чехия
|20.12.2018 18:30
|Спринт
|Мужчины
|Спринт 10 км
|21.12.2018 18:30
|Спринт
|Женщины
|Спринт 7,5 км
|22.12.2018 16:00
|Гонка преследования
|Мужчины
|Гонка преследования 12,5 км
|22.12.2018 18:00
|Гонка преследования
|Женщины
|Гонка преследования 10 км
|23.12.2018 12:45
|Масс-старт
|Мужчины
|Масс-старт 15 км
|23.12.2018 15:30
|Масс-старт
|Женщины
|Масс-старт 12,5 км
|Этап 4. Оберхоф, Германия
|10.01.2019 15:30
|Спринт
|Женщины
|Спринт 7,5 км
|11.01.2019 15:30
|Спринт
|Мужчины
|Спринт 10 км
|12.01.2019 13:45
|Гонка преследования
|Женщины
|Гонка преследования 10 км
|12.01.2019 16:00
|Гонка преследования
|Мужчины
|Гонка преследования 12,5 км
|13.01.2019 12:45
|Эстафета
|Женщины
|Эстафета 4x6 км
|13.01.2019 15:30
|Эстафета
|Мужчины
|Эстафета 4x7,5 км
|Этап 5. Рупольдинг, Германия
|16.01.2019 15:30
|Спринт
|Мужчины
|Спринт 10 км
|17.01.2019 15:30
|Спринт
|Женщины
|Спринт 7,5 км
|18.01.2019 15:30
|Эстафета
|Мужчины
|Эстафета 4x7,5 км
|19.01.2019 15:30
|Эстафета
|Женщины
|Эстафета 4x6 км
|20.01.2019 13:15
|Масс-старт
|Мужчины
|Масс-старт 15 км
|20.01.2019 15:40
|Масс-старт
|Женщины
|Масс-старт 12,5 км
|Этап 6. Антхольц-Антерсельва, Италия
|24.01.2019 15:30
|Спринт
|Женщины
|Спринт 7,5 км
|25.01.2019 15:30
|Спринт
|Мужчины
|Спринт 10 км
|26.01.2019 14:30
|Гонка преследования
|Женщины
|Гонка преследования 10 км
|26.01.2019 16:30
|Гонка преследования
|Мужчины
|Гонка преследования 12,5 км
|27.01.2019 13:45
|Масс-старт
|Женщины
|Масс-старт 12,5 км
|27.01.2019 16:30
|Масс-старт
|Мужчины
|Масс-старт 15 км
|Этап 7. Канмор, Канада
|07.02.2019 19:15
|Индивидуальная гонка
|Мужчины
|Индивидуальная гонка 20 км
|07.02.2019 23:00
|Индивидуальная гонка
|Женщины
|Индивидуальная гонка 15 км
|09.02.2019 21:30
|Эстафета
|Мужчины
|Эстафета 4x7,5 км
|09.02.2019 23:45
|Эстафета
|Женщины
|Эстафета 4x6 км
|10.02.2019 20:00
|Масс-старт
|Мужчины
|Масс-старт 15 км
|10.02.2019 23:00
|Масс-старт
|Женщины
|Масс-старт 12,5 км
|Этап 8. Солт-Лейк-Сити, США
|14.02.2019 20:15
|Спринт
|Женщины
|Спринт 7,5 км
|15.02.2019 20:15
|Спринт
|Мужчины
|Спринт 10 км
|16.02.2019 19:05
|Масс-старт
|Женщины
|Масс-старт 12,5 км
|16.02.2019 23:05
|Масс-старт
|Мужчины
|Масс-старт 15 км
|17.02.2019 19:10
|Смешанная эстафета
|Женщины/Мужчины
|Супермикст
|17.02.2019 23:05
|Смешанная эстафета
|Женщины/Мужчины
|Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
|ЧМ-2019. Эстерсунд, Швеция
|07.03.2019 17:15
|Смешанная эстафета
|Женщины/Мужчины
|Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
|08.03.2019 17:15
|Спринт
|Женщины
|Спринт 7,5 км
|09.03.2019 17:30
|Спринт
|Мужчины
|Спринт 10 км
|10.03.2019 16:45
|Гонка преследования
|Женщины
|Гонка преследования 10 км
|10.03.2019 17:30
|Гонка преследования
|Мужчины
|Гонка преследования 12,5 км
|12.03.2019 16:30
|Индивидуальная гонка
|Женщины
|Индивидуальная гонка 15 км
|13.03.2019 17:10
|Индивидуальная гонка
|Мужчины
|Индивидуальная гонка 20 км
|14.03.2019 18:10
|Смешанная эстафета
|Женщины/Мужчины
|Супермикст
|16.03.2019 14:15
|Эстафета
|Женщины
|Эстафета 4x6 км
|16.03.2019 17:30
|Эстафета
|Мужчины
|Эстафета 4x7,5 км
|17.03.2019 14:15
|Масс-старт
|Женщины
|Масс-старт 12,5 км
|17.03.2019 17:00
|Масс-старт
|Мужчины
|Масс-старт 15 км
|Этап 9. Осло-Хольменколлен, Норвегия
|21.03.2019 17:30
|Спринт
|Женщины
|Спринт 7,5 км
|22.03.2019 17:30
|Спринт
|Мужчины
|Спринт 10 км
|23.03.2019 16:00
|Гонка преследования
|Женщины
|Гонка преследования 10 км
|23.03.2019 18:15
|Гонка преследования
|Мужчины
|Гонка преследования 12,5 км
|24.03.2019 15:00
|Масс-старт
|Женщины
|Масс-старт 12,5 км
|24.03.2019 17:30
|Масс-старт
|Мужчины
|Масс-старт 15 км
*время везде указано киевское
Отметим, что в этом сезоне нет ни одного этапа в России. Кроме того, Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) запретил в России проведение этапов Кубка мира в сезоне-2019/2020.
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