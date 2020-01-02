"Кто-то постоянно теряет глаз": известная биатлонистка рассказала о встрече Нового года

Знаменитая финская биатлонистка, обладательница трех "Хрустальных глобусов" на Кубках мира Кайса Мякяряйнен рассказала о традициях празднования Нового года у себя на родине.

Кайса Мякяряйнен

"Что делают в новогоднюю ночь финны? Пьют пиво, вино, шампанское – все, где есть алкоголь. Я сейчас не про себя говорю. Молодые люди идут в бар и отмечают с друзьями. Те, у кого есть дети, празднуют более спокойно. Люди покупают перед Новым годом фейерверки. И каждый год из-за них кто-то теряет глаз. Это большой праздник в Финляндии, но не такой безопасный", – отметила известная спортсменка, чьи слова передает matchtv.ru.

Кайса также заявила, что, в отличие от большинства людей, профессиональные спортсмены не могут себе позволить "уйти в отрыв".

"У меня никогда не было больших вечеринок в новогоднюю ночь, потому что я занимаюсь спортом. Несколько раз отмечала праздник в Оберхофе с другими биатлонистами. Это было в те разы, когда я участвовала в "Рождественской гонке". Сразу из Гильзенкирхена ехала в Оберхоф. Но ничего особенного вспомнить не могу", – сказала Мякяряйнен.

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