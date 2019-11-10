Известная биатлонистка, сбежавшая из России, поздравила на мове Украину

Уроженка Хабаровска Катерина Бех, получившая право выступать за сборную Украины в октябре 2018-го поздравила нашу страну с Днем украинской письменности и языка, который отмечался 9 ноября.

21-летняя биатлонистка прочла поздравительный стих на украинском языке.

"Прапорець, що я тримаю,

Для мене – єдиний.

Прапорець цей, що я маю, –

Символ України.

Нема в світі більш святого

Й не буде ніколи

Від крайнеба голубого

Над пшеничним полем", - продекламировала спортсменка.

Катерина Бех Instagram Катерины Бех

Катерина Бех Instagram Катерины Бех

Катерина Бех Instagram Катерины Бех

Катерина Бех Instagram Катерины Бех

Катерина Бех Instagram Катерины Бех

Новости Биатлонисты сборной восхитили сеть украинским флешмобом

Как сообщал OBOZREVATEL, Бех сделала золотой дубль на юниорском чемпионате мира по биатлону. 20-летняя экс-россиянка стала лучшей в спринте и гонке преследования.

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