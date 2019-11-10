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10 ноября • обновлено в 21:22
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Известная биатлонистка, сбежавшая из России, поздравила на мове Украину

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Уроженка Хабаровска Катерина Бех, получившая право выступать за сборную Украины в октябре 2018-го поздравила нашу страну с Днем украинской письменности и языка, который отмечался 9 ноября.

21-летняя биатлонистка прочла поздравительный стих на украинском языке.

"Прапорець, що я тримаю,

Для мене – єдиний.

Прапорець цей, що я маю, –

Символ України.

Нема в світі більш святого

Й не буде ніколи

Від крайнеба голубого

Над пшеничним полем", - продекламировала спортсменка.

Катерина Бех

Катерина Бех

Instagram Катерины Бех

Катерина Бех

Катерина Бех

Instagram Катерины Бех

Катерина Бех

Катерина Бех

Instagram Катерины Бех

Катерина Бех

Катерина Бех

Instagram Катерины Бех

Катерина Бех

Катерина Бех

Instagram Катерины Бех

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Биатлонисты сборной восхитили сеть украинским флешмобом

Как сообщал OBOZREVATEL, Бех сделала золотой дубль на юниорском чемпионате мира по биатлону. 20-летняя экс-россиянка стала лучшей в спринте и гонке преследования.

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Персона
Екатерина Бех
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