Капитан сборной Украины попал в топ-20 спринта на Кубке мира по биатлону

Украинские спортсмены не отличились высокими результатами в первой гонке 3-го этапа Кубка мира по биатлону, который стартовал во французском Анси.

Дмитрий Пидручный

Из четверых биатлонистов, которые представляли Украину, только лидер нашей сборной Дмитрий Пидручный сумел прорваться в топ-20, заняв итоговое 18-е место. Чемпион мира 2019 года имел первый стартовый номер, однако допустил два промаха и не смог претендовать на высокие места.

Что касается его партнеров по команде, то они расположились в четвертом десятке: Антон Дудченко занял 31-е место, Артем Прима - 34-е, Руслан Ткаленко - 39-е. Артем Тищенко показал слабый результат, оказавшись на 69-й позиции. Он единственный среди украинцев не попал в гонку преследования.

Победителем гонки стал немец Бенедикт Долль, опередивший норвежца Тарье Бе на 9,4 секунды и француза Кантена Фийона Майе на 11,3 секунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Сергей Семенов с большим отрывом выиграл "золото" Кубка IBU в Австрии.

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