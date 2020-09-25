Капитан сборной Украины по биатлону заразился коронавирусом

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный сдал положительный тест на коронавирус.

На своей странице в Facebook он написал, что из-за болезни пропустит турнир City Biathlon в Висбадене. Спортсмен рассказал, что болезнь у него протекает бессимптомно.

"Моя поездка в Висбаден и участие в гонке City Biathlon отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на COVID-19, поэтому вынужден быть на самоизоляции. Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет! Надеюсь, что в ближайшее время смогу приступить к тренировкам и продолжить тренировочные сборы с командой", – заявил Пидручный.

Турнир City Biathlon состоится в воскресенье, 27 сентября, в Висбадене.

Дмитрий Пидручный заразился коронавирусом Facebook Дмитрия Пидручного

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