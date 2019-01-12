МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

Известные биатлонистки оконфузились в борьбе за лидерство на КМ-2019

2.4тЧитать материал на украинском

Француженка Анаис Бесконд и итальянка Доротея Вирер не сумели завоевать медали женского пасьюта в немецком Оберхофе. Биатлонистки помешали друг другу финишировать в тройке сильнейших.

После третьей стрельбы участницы завалились на трассе и потеряли драгоценные секунды. На дистанции итальянка взяла бутылку с водой у своего тренера, чтобы утолить жажду. В это время ей сзади на лижу наехала французская спортсменка. Потеряв равновесие обе биатлонистки упали на снег.

Анаис Бесконд

Анаис Бесконд

twitter.com/BescondAnais

Новости
Российский допингист ''застрелился'' на Кубке мира по биатлону

В итоге Бесконд с результатом 33:00 пришла к финишу четвертой, отстав от бронзового призера – Анаис Шевалье – на 9 секунд, а Вирер проиграла третьей француженке 10 секунд и в итоге стала лишь пятой.

Как сообщал OBOZREVATEL, "золото" женской гонки преследования этапа Кубка мира в Оберхофе завоевала победительница спринтерской гонки итальянка Лиза Виттоцци, серебро вырвала словачка Анастасия Кузьмина, а француженка Анаис Шевалье замкнула тройку лидеров.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Доротея Вирер
Место
ГерманияОберхоф
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги