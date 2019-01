Известные биатлонистки оконфузились в борьбе за лидерство на КМ-2019

Француженка Анаис Бесконд и итальянка Доротея Вирер не сумели завоевать медали женского пасьюта в немецком Оберхофе. Биатлонистки помешали друг другу финишировать в тройке сильнейших.

После третьей стрельбы участницы завалились на трассе и потеряли драгоценные секунды. На дистанции итальянка взяла бутылку с водой у своего тренера, чтобы утолить жажду. В это время ей сзади на лижу наехала французская спортсменка. Потеряв равновесие обе биатлонистки упали на снег.

В итоге Бесконд с результатом 33:00 пришла к финишу четвертой, отстав от бронзового призера – Анаис Шевалье – на 9 секунд, а Вирер проиграла третьей француженке 10 секунд и в итоге стала лишь пятой.

It's a drinking break gone wrong -- @BescondAnais and Dorothea Wierer collide #OBE19 😲😲😲



