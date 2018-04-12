Скандал в IBU может лишить Россию биатлона

Русский телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что скандал в Международном союзе биатлонистов (IBU) может сильно ударить по биатлону в России.

"Сейчас эта ситуация будет нарастать, как снежный ком. На кону вопрос существования биатлона в России. Ситуация может превратиться в ситуацию с лёгкой атлетикой. На Игры в Корее допустили четырёх человек. Если предположить, что с остальными спортсменами будут проблемы, то мы можем вид спорта в стране потерять, как мы теряем лёгкую атлетику", - заявил одиозный комментатор в интервью Чемпионат.ком.

Напомним, что в австрийская полиция начала расследование в отношении главы IBU Андерса Бессеберга. Он подозревается во взятках от России.