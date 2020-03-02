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2 марта • обновлено в 14:25
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Из-за коронавируса: этап Кубка мира по биатлону пройдет без зрителей

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Чешское правительство приняло решение провести седьмой этап Кубка мира по биатлону, который состоится в городе Нове-Место, при пустых трибунах из-за коронавируса.

"Это решение Совета государственной безопасности, и организаторам придется с ним смириться. Если учесть, сколько людей должно было прийти на это событие, я не думаю, что есть другая адекватная альтернатива этому решению", – заявил первый вице-премьер-министр Чехии Ян Гамашек в интервью информагентству Idnes.

Коронавирус и Кубок мира по биатлону

Коронавирус и Кубок мира по биатлону

Стоит отметить, что организаторы ожидали увидеть более 100 тысяч человек на трибунах во время седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место, который начнется 5 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ходили разговоры о полной отмене чешского этапа КМ по биатлону.

Кроме того, организаторы Олимпийских игр 2020 года, которые должны состояться в Токио, раздумывают над проведением соревнований без зрителей.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Чехия Нове-Место-на-Мораве
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